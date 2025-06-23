2024'te 7 milyonu aşkın yayın hesabının bilgilerinin sızdırıldığı tespit edildi

Yapılan son araştırmalara göre, Z kuşağı yayın platformlarında diğer tüm kuşaklardan daha fazla kaynak harcamakla kalmıyor, aynı zamanda klipleri, mimleri ve teorilerini sosyal medyada paylaşarak çevrim içi fandomlara aktif olarak katılıyor.

Çevrim içi ve yüksek katılımlı bu davranış, gizli riskleri de beraberinde getiriyor. Z kuşağının en sevdiği programları izlemek için kullandıkları cihazlar, kötü amaçlı yazılım bulaşmaları yoluyla siber suçlular için giriş noktaları haline gelebiliyor.

Bu tehditler genellikle resmi olmayan indirmelerde, korsan içeriklerde, tarayıcı uzantılarında veya güvenliği ihlal edilmiş uygulamalarda gizlenerek oturum açma bilgilerini, oturum verilerini ve diğer kişisel bilgileri topluyor.





"Dijital saldırılara, kimlik hırsızlığına veya finansal dolandırıcılığa dönüşebiliyor"

Kaspersky Dijital Ayak İzi İstihbarat ekibi, yayın hizmetleriyle bağlantılı güvenliği ihlal edilmiş kimlik bilgilerini analiz ederek, 2024'te 7 milyon 35 bin 236 vakayı ortaya çıkardı. Bunlar doğrudan platformların kendilerinden çalınmamış, daha geniş kimlik bilgisi hırsızlığı kampanyalarının bir parçası olarak toplandı.

Bir cihaza virüs bulaştığında, siber suçlular işi yayın uygulamasıyla bırakmıyor, kötü amaçlı yazılımlar hassas verileri topluyor ve daha sonra bunları yeraltı forumlarında satıyor ya da sızdırıyor.

Bazen saldırganlar bu verileri sadece itibarlarını artırmak için kullanıyor. Ele geçirilmiş bir şifreyle başlayan bu durum, özellikle de aynı kimlik bilgileri farklı hizmetlerde de kullanılıyorsa, hızla daha geniş çaplı dijital saldırılara, kimlik hırsızlığına veya finansal dolandırıcılığa dönüşebiliyor.





"Yayın hesabını korumak için şüpheli indirmelerden kaçınmak gerekiyor"

Yayın platformları, fandom kültürü ve sosyal medya Z kuşağının günlük deneyimlerine dahil oldukça, siber tehditler onların en çok güvendikleri alanları hedef alacak şekilde adapte oluyor.

Kaspersky, bu değişime yanıt vermek için Z Kuşağı için özel olarak tasarlanmış interaktif bir siber güvenlik oyunu olan "Case 404"ü hayata geçirdi.

Bu dijital macerada oyuncular, yapay zeka destekli siber dedektif rolüne bürünerek güncel tehditlerden ilham alan gerçekçi çevrim içi suçları araştırıyor. Tüm vakaları tamamlayan kullanıcılar, Kaspersky Premium'da indirim kazanarak yeni bilgileri uygulanabilir korumaya dönüştürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Dijital Ayak İzi Analisti Polina Tretyak, Z kuşağı için yayıncılığın eğlenceden öte bir şeye, günlük bir alışkanlığa, bir kimlik ve topluluk arayışına dönüştüğünü belirtti.

Ancak bu duygusal bağın aynı zamanda kör noktalar da oluşturduğunu aktaran Tretyak, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi olmayan indirmelerde veya üçüncü parti araçlarda gizlenen kötü amaçlı yazılımlar, oturum açma kimlik bilgilerini ve kişisel verileri sessizce çalıyor ve bunlar daha sonra siber suç forumlarında takas ediliyor veya satılıyor. Bugün yayın hesabınızı korumak için parolaların ötesinde düşünmek, cihazlarınızı güvence altına almak, şüpheli indirmelerden kaçınmak ve tıklamalarınızın sizi nereye götürdüğüne dikkat etmek gerekiyor."











