Teknoloji Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, yılın SUVu seçildi
OTOMOBİL

​Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, yılın SUV'u seçildi!

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, yılın SUV'u seçildi

Alfa Romeo Stelvio'nun en güçlü versiyonu Stelvio Quadrifoglio, Almanya'nın önde gelen otomobil dergilerinden Auto Zeitung tarafından yılın SUV'u seçildi

Haber Merkezi AA
Alfa Romeo Stelvio
Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo Stelvio'nun en güçlü versiyonu Stelvio Quadrifoglio, Almanya’nın önde gelen otomobil dergilerinden Auto Zeitung tarafından yılın SUV'u seçildi.

Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, 11 farklı markanın en güçlü SUV’larının karşılaştırıldığı yarışmada, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, yol tutuş özellikleri ve dinamik sürüşüyle rakiplerini geride bıraktı.

Nürburgring’i 7 dakika 51.7 saniyede turlayarak dünyanın en hızlı seri üretim SUV'u unvanını kazanan Stelvio Quadrifoglio’da, 2,9 litre V6 Twin-Turbo motor görev yapıyor. Stelvio’nun V6 Twin-Turbo motoru, 510 HP gücü sadece 150 milisaniyede vites değişimi gerçekleştirebilen 8 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe birden aktarabiliyor. Stelvio Quadrifoglio, sıfırdan 100 km/s hıza sadece 3,8 saniyede ulaşıyor.

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