Dron teslimatında yeni çağ başladı

Araştırmalar bu yeni sektörün 2030 yılına kadar yaklaşık 279 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmasını öngörüyor. ABD’li Amazon ise son 5 yıldır sürdürdüğü dron ile teslimat konusunda rekabette yerini alıyor. Şirket son olarak iPhone, Samsung Galaxy telefon ve diğer popüler modelleri dron ile teslim etmeye başladı. Şirketin duyurduğu bu sıra dışı yenilik, hava teslimatını destekleyen belirli bölgelerde yaşayan tüketiciler için geçerli olsa da yakında tüm ülkeye yayılacak. Söz konusu teslimat seçeneğine uygun ürün sayısı şu anda 60 bini geçti.