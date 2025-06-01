Dron teslimatında yeni çağ başladı

Dron teknolojisindeki ilerleme sayesinde şehir içi teslimatlar artık dakikalar içinde tamamlanıyor, Çin Seddi’ne bile yemek servis ediliyor. Dubai’de 50 dakikalık mesafe 5 dakikaya inerken, Amazon ABD’nin bazı yerlerinde havadan telefon teslimine başladı. Bu kapsamda, lojistik sistemlerinde yeni bir çığır açıldığı söyleniyor.
Gökyüzü lojistiği alanında dron teknolojileri, geleceğin teknolojisine şimdiden göz kırpıyor.
Çin, teslimat teknolojilerinde dünya liderliğini koruyarak, somut işlere şimdiden başladı. Ülke hem şehir içi hem de kırsal bölgelerde yeni sistemler deniyor. Çinli şirketler Meituan, Shenzhen, Pekin, Şanghay ve Guangzhou gibi büyük şehirlerde 53 drone teslimat rotası kurdu. Şirket, park alanlarına yerleştirilen kiosklar aracılığıyla sipariş edilen yiyecek ve içecekleri ortalama 20 dakika içinde kullanıcıya ulaştırıyor.
ÇİN SEDDİ'NDEKİ TURİSTE SERVİS
Şehir içi teslimatlar artık dakikalar içinde tamamlanırken, Çin Seddi’ne bile yemek servis ediliyor. Bu sistem, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde hız ve verimlilik sağlıyor. Meituan, aynı zamanda Çin Seddi’nin Badaling bölgesinde turistlere drone ile teslimat yaparak, yürüyerek 50 dakika süren mesafeyi 5 dakikaya indiriyor. Meituan, Keeta Drone adlı yan kuruluşu aracılığıyla uluslararası alanda da faaliyetlerini genişletiyor. Şirket, Dubai’de görsel görüş hattı ötesi (BVLOS) dron teslimat lisansı alarak, belirlenen pilot bölgelerde yiyecek, ilaç ve diğer temel ihtiyaçları dron ile ulaştırmaya başladı. Yine orada da teslimatlar 5 dakikaya kadar indi.
SÜPERMARKETLER YENİ ALTERNATİF
Diğer yandan dron üreticisi EHang, Yonghui süpermarket zinciriyle iş birliği yaparak M+Park’taki Super Species mağazasında drone teslimat uygulamasını devreye aldı. Bu sistem sayesinde teslimat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düşürülerek, özellikle taze gıda ürünlerinin müşterilere daha hızlı ulaşması sağlandı. Tüm bu gelişmeler, Çin hükümetinin desteklediği “düşük irtifa ekonomisi” stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
AMAZON TELEFON GÖNDERİYOR
- Araştırmalar bu yeni sektörün 2030 yılına kadar yaklaşık 279 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmasını öngörüyor. ABD’li Amazon ise son 5 yıldır sürdürdüğü dron ile teslimat konusunda rekabette yerini alıyor. Şirket son olarak iPhone, Samsung Galaxy telefon ve diğer popüler modelleri dron ile teslim etmeye başladı. Şirketin duyurduğu bu sıra dışı yenilik, hava teslimatını destekleyen belirli bölgelerde yaşayan tüketiciler için geçerli olsa da yakında tüm ülkeye yayılacak. Söz konusu teslimat seçeneğine uygun ürün sayısı şu anda 60 bini geçti.