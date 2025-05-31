Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
İkramiye ödemeleri bugün başlıyor

İkramiye ödemeleri bugün başlıyor

04:0031/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Emeklilerin 4 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi, 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacak. Bakan Vedat Işıkhan, ödemelerin bugün Bağ-Kur'lularla başlayacağını, yarın Emekli Sandığı ile devam edeceğini, 2-4 Haziran'da da SGK emeklileriyle tamamlanacağını bildirdi.

Milyonlarca emeklinin merak ettiği bayram ikramiyesinin ödeme tarihi netleşti. Bugün başlayacak 4 bin liralık ödemeler, 4 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere toplam 57,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs-4 Haziran arasında yapılacağını ifade etti.

İLK ÖDEME BAĞ-KUR EMEKLİSİNE

Bakan Işıkhan, “Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum” dedi. Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında 3'er bin lira olarak ödenen ikramiye miktarı bu yıl 4 bin liraya çıkarılmıştı.



#Bayram İkramiyesi
#Ekonomi
#Emekli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları