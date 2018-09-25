Teknoloji Hibrit motorlu Peugeotlar tanıtılıyor
OTOMOBİL

Peugeot yeni modellerini tanıtıyor! Popüler modellere hibrit motor geliyor!

Hibrit motorlu Peugeot'lar tanıtılıyor

Peugeot, yeni plug-in hibrit motorlarını tanıtıyor. Firma 3008, Peugeot 508 ve Peugeot 508 SW modellerine uyguladığı yeni motor seçeneği ile şehir içi, şehir dışı, hatta off-road sürüş koşullarını benzersiz bir boyuta taşıyor.

Haber Merkezi AA
Yeni Peugeot plug-in hybrid
Yeni Peugeot plug-in hybrid

Peugeot, yeni plug-in hibrit motorlarını tanıtıyor.Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, hybrid ve hybrid4 (dört tekerlekten çekişli) yeni motor seçenekleri Peugeot 3008, Peugeot 508 ve Peugeot 508 SW ürün gamını tamamlıyor.

Yüzde 100 elektrikli modun sunmuş olduğu ani ivmelenmeler, 4 tekerlekten çekişli hybrid4 modunun verimliliği, sport sürüş modunun gücü ve hybrid modun çok yönlülüğü olmak üzere yeni sürüş modlarının da katkısı sayesinde Peugeot sürüş deneyimi tamamen yeni bir boyut kazanıyor.

Gelişmiş sistem, ister şehir içi, ister şehir dışı ve hatta off-road sürüş koşulları olsun benzersiz bir kullanım özgürlüğü sunuyor.

Sistem; iki tekerlekten çekiş veya dört tekerlekten çekiş, 225 HP veya 300 HP, sedan, station wagon veya SUV olmak üzere tercih konusunda da sürücüye özgürlük sunuyor. Bu iki yeni motor, Peugeot'nun heyecan verici ve daha verimli mobilite vizyonunu gözler önüne seriyor.

Yeni motor seçenekleri 2019 yılının ikinci çeyreğinden itibaren satışa sunulacak.

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