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Teknoloji

Onur market elektrikli araç şarj istasyonlarıyla alışverişin konforunu arttırıyor

Türkiye'nin önde gelen süpermarket zinciri Onur Market, alışveriş deneyimini çevre dostu bir boyuta taşıyarak, Onlife Charge markası ile elektrikli araç şarj istasyonları kurma yolunda önemli bir adım attı.

17:40 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Onur market elektrikli araç şarj istasyonlarıyla alışverişin konforunu arttırıyor.

Onur market elektrikli araç şarj istasyonlarıyla alışverişin konforunu arttırıyor.

Türkiye'nin önde gelen süpermarket zinciri Onur Market, alışveriş deneyimini çevre dostu bir boyuta taşıyarak, Onlife Charge markası ile elektrikli araç şarj istasyonları kurma yolunda önemli bir adım attı.


Bu girişim, Onur Market’in sürdürülebilirlik konusuna verdiği önemi ortaya koyuyor. Onur Market müşterilerine kaliteli bir hizmet sunarken aynı zamanda çevreyi korumayı ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor.


Onlife Charge İstasyonlarının kurulumunu İstanbul’daki mağazalarında başlayan Onur Market, önümüzdeki dönemlerde bu hizmeti Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.


Aynı zamanda Özen Grup bünyesindeki tüm araç filosunu da elektrikli taşıtlara dönüştürmeyi planlıyor. Araç filosunun elektrikli araçlara çevrilmesi ile karbon ayak izini azaltmış ve çevre temizliğine de katkı sağlamış olacak.


Bu gelişmeler doğrultusunda Onur Market de sürdürülebilir bir geleceğe yatırımlarıyla hem müşterilerinin alışveriş konforunu arttırıyor hem de sürdürülebilir bir yaşam tarzını destekliyor.


Onur Market müşterileri, alışveriş yaparken aynı zamanda elektrikli araçlarını şarj ederek, zamandan da tasarruf edecekler. Konu hakkında bilgi veren Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, "Farklı ve yenilikçi hizmetlerle alışverişçilerimizin memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Yeni sunduğumuz hizmetle, elektrikli araç sahiplerine zaman kazandırırken, aynı zamanda çevre dostu bir yaşam tarzını da destekliyor.


Bu, hem müşterilerimiz hem de genel olarak çevremiz için önemli bir kazanımdır. Elektrikli araçların kullanımı dünya genelinde artmaktadır ve bu durum, sürdürülebilir bir geleceğe giden yolun açık bir göstergesidir.


Onur Market, her zaman değişimin bir parçası olmayı ve elektrikli araçların kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Onur Market olarak sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapan öncü bir şirketi olmaya, müşteri deneyimini geliştiren hizmetler sunmaya ve topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.




#Onur Market
#Şarj
#Onlife Charge
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