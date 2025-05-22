Tesla'dan liderliği kaptı: Çinli dev Avrupa'da zirvede

Otomotiv analiz şirketi JATO Dynamics'in verilerine göre, BYD'nin Avrupa'daki tamamen elektrikli araç satışları nisan ayında geçen yıla kıyasla yüzde 169 artarak 7 bin 231'e ulaştı. Aynı dönemde Tesla'nın satışları ise yüzde 49 düşerek 7 bin 99'da kaldı.

Plug-in modellerle fark daha da açıldı

Sadece tam elektrikli modeller değil, plug-in hibrit modeller de hesaba katıldığında BYD'nin Avrupa satışlarındaki artışı yüzde 359'u buldu. Böylece Çinli üretici Tesla'yı daha da geride bıraktı. Elon Musk'ın kamuoyunu ikiye bölen açıklamaları, Avrupa kamuoyunda Tesla'ya olan yaklaşımı da değiştirdi. Musk’ın, Donald Trump’ın göreve başlama törenindeki tartışmalı el hareketi, aşırı sağa verdiği destek ve İngiltere siyasetine yönelik çıkışları, markanın imajına zarar verdi.

Tarihi fark küçük, anlamı büyük

JATO Dynamics analisti Felipe Munoz, farkın rakamsal olarak küçük olduğunu ancak sembolik anlamının büyük olduğunu belirtti. “Bu, Avrupa otomobil pazarı açısından bir dönüm noktası,” diyen Munoz, Tesla’nın liderliğini kaptırmasının sektör açısından önemli bir gösterge olduğunu söyledi. BYD kısa sürede güçlendi

Tesla Avrupa pazarında yıllardır lider konumdayken, BYD ise Avrupa’daki operasyonlarına 2022 sonlarında başladı. Bu kadar kısa sürede gelen bu çıkış, Çinli markanın küresel çapta etkisini artırdığını gösteriyor.

Avrupa pazarı elektrikli araçlara yöneliyor

Nisan ayında Avrupa genelinde elektrikli araç kayıtları yüzde 28 arttı. Bu yükseliş, kıtanın sürdürülebilir ulaşım politikalarına daha sıkı sarıldığını da ortaya koyuyor. Öte yandan elektrikli araç satışlarında sadece BYD değil, Alman otomobil devi Volkswagen de nisan ayında önemli bir çıkış yaptı. Şirketin elektrikli araç satışları yüzde 61 oranında artış gösterdi.

Tesla düşüş trendinde

Avrupa’daki Tesla satışları ise son aylarda düşüş eğiliminde. Uzmanlar bu durumu hem Musk'ın kişisel çıkışlarına hem de Tesla’nın yenilik konusundaki yavaşlamasına bağlıyor. BYD'nin Tesla’yı geride bırakması, Avrupa elektrikli otomobil pazarında yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Uzmanlar, Çinli üreticilerin rekabeti daha da kızıştıracağını ve Avrupalı tüketicilerin tercihlerinin hızla değişebileceğini belirtiyor.















