Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Erzurum'da araç yangını korkuttu

Erzurum'da araç yangını korkuttu

09:5018/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Erzurum'da meydana gelen araç yangını korkuttu.
Erzurum'da meydana gelen araç yangını korkuttu.

Erzurum'da meydana gelen araç yangını korkuttu, itfaiye kullanılmaz hale gelen araca köpükle müdahale etti.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 212. Sokak'ta bir aracın ön kısmında henüz sebebi bilinmeyen şekilde alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Erzurum İtfaiye Başkanlığı'na bağlı merkez itfaiye ekipleri geldi. Araç yangını uzun bir uğraş sonrası ekipler tarafından söndürüldü.


Yangında araç kullanılmaz hale gelirken her hangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadı. Polis olayla ilgili ilgili inceleme başlattı.

#erzurum
#yangın
#İtfaiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı sürekli işçilerin 2025 iller arası yer değişikliği başvurusu başladı mı? Kura çekiliş yerleştirme tarihi açıklandı