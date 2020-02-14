Teknoloji Uzmanlar uyardı İklim değişikliği 50 yıl içinde canlı türlerinin üçte birini yok edebilir
BİLİM

İklim değişikliği 50 yıl içinde canlı türlerinin üçte birini yok edebilir

Uzmanlar uyardı: İklim değişikliği 50 yıl içinde canlı türlerinin üçte birini yok edebilir

ABD'de yürütülen yeni bir araştırma iklim değişikliğinin 2070'e kadar hayvan ve bitki türlerinin üçte birinin yeryüzünden silinmesine yol açabileceğini ortaya koydu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Arizona Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Departmanı araştırmacıları Cristian Roman-Palacios ve John J. Wiens'in liderlik ettiği çalışmada, belli periyotlarla, dünyanın farklı yerlerindeki 581 bölgede bulunan 538 canlı türü ve bölgelerin iklim verileri incelendi. Çalışma sonucunda şimdiye kadar 538 canlı türünün yüzde 44'ünün çoktan yok olduğu belirlendi.

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  • Çalışmada sıcaklık artışlarının şu anki gibi devam etmesi durumunda 2070'e kadar türlerin üçte birinin yok olacağı tahmininde bulunulurken, daha büyük sıcaklık artışlarının yaşanması durumunda kaybın daha fazla olabileceğine işaret edildi.

Araştırmaya liderlik edenlerden Wiens, yaptığı açıklamada, iklim değişikliği ile mücadelede Paris Anlaşması'na sadık kalınırsa daha az kaybın olacağını belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

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