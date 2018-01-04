Viral olan matematik sorusu ve çözümü

Bu matematik sorusu viral oldu ve çözüm videosu YouTube'da izlenme sayısı 6 milyona yaklaştı.

İnternet ve sosyal medyada insanların karşılarına sıklıkla çıkan bir matematik sorusu bulunuyor. Bu sorunun cevabı büyük tartışmalara yol açıyor. Çünkü Google ve Microsoft’un hesap makinasının verdiği cevaplar yanlış çıkıyor.

Aslında soru çok basit bir cevaba sahip. Temel matematik kurallarına göre işlem sırasında öncelikler bulunur ve bu kuralı takip ederek doğru sonuca ulaşabilirsiniz.

Çözüm:

Matematiksel ifadelerin yazıya dökülmesi ile ortaya çıkan parantez kullanımı, bu sorunun yanlış anlaşılmasına sebep oluyor. Bu büyük ihtimalle insanların kafasını karıştırmak için kullanılan basit bir hile olabilir.

Normal şartlarda 6 ÷ 2(1+2) denklemi şaşırtmalıdır, 1 ve 9 olmak üzere iki farklı sonuç bulunur.

Soruyu doğru yorumlamak ve doğru cevaba ulaşmak için;

6 ÷ [2(1+2)] = ?

(6 ÷ 2)(1 + 2) = ?

Şeklinde iki farklı önerme ortaya çıkacaktır. İlk işlemin sonucu temel kuralara göre 1, ikinci işlemin sonucu ise 9’dur.

Bu soruyla ilgili tüm tartışmaların kaynağı aslında sorunun kendisinden kaynaklanan yazım hatasıdır. Google ve Microsot’un hesap makinalarında bu işlem için 9 sonucu ortaya çıkacaktır. Ancak tartışma yazılımların ötesinde olduğu için sorunun kökünde bulunan hatanın düzeltilmesi gereklidir.

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YouTube’da yaklaşık 6 milyona deva izlenen sorunun videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.