Yerli "parmak izi tanıma sistemi" ile Türkiye kendi yazılımını kullanan ülkeler arasında yer alacak

İçişleri Bakanlığınca tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "yerli parmak izi tanıma sistemi" Türkiye'yi dünyada kendi yazılımı kullanan 7. ülke konumuna getirmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) standında yerli ve milli ürünler yerini aldı.

Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere geliştirilen sistem, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kullanılıyor.