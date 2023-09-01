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Teknoloji

Yerli "parmak izi tanıma sistemi" ile Türkiye kendi yazılımını kullanan ülkeler arasında yer alacak

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) standında yerli ve milli ürünler yerini aldı. İçişleri Bakanlığınca tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "yerli parmak izi tanıma sistemi" Türkiye'yi dünyada kendi yazılımı kullanan 7. ülke konumuna getirmeyi hedefliyor. Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere geliştirilen sistem yüzde 99,9 doğruluk payıyla çalışıyor.

16:01 . 1/09/2023 Cuma
AA
Türkiye, kendi yazılımını kullanan ülkeler arasında yer alacak

Türkiye, kendi yazılımını kullanan ülkeler arasında yer alacak

İçişleri Bakanlığınca tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "yerli parmak izi tanıma sistemi" Türkiye'yi dünyada kendi yazılımı kullanan 7. ülke konumuna getirmeyi hedefliyor.


Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) standında yerli ve milli ürünler yerini aldı.

Bakanlık koordinasyonunda geliştirilen Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk fazında nitelikli (temiz) parmak izi tanıma ürünü, ikinci fazında ise niteliksiz (olay yeri) parmak izi tanıma ürünü 2019'da hayata geçirildi.

Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere geliştirilen sistem, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kullanılıyor.

Türkiye'nin biyometrik verilerinin tek yerde toplandığı, sayısallaştırıldığı ve saklandığı sistemde, diğer kurumların sistemleriyle gerekli entegrasyonlar sağlanıyor, biyometrik bilgiler güvence altına alınıyor.


Yüzde 99,9 doğruluk payıyla kullanılan sistem, parmak izinin okutulmasıyla 8 saniyede eşkal belirliyor.

Geliştirilen sistemle Türkiye'nin kendi imkanlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren dünyadaki 7. ülke olması hedefleniyor.



#Emniyet Genel Müdürlüğü
#İçişleri Bakanlığı
#TEKNOFEST
#parmak izi
#Biyometrik Veri Sistemi
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