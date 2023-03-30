TOGG
TOGG çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOGG kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, yapılan canlı yayınla beraber gündeme geldi. 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore uygulamasından ve Togg websitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, 29 Mart’ta noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.
TOGG KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
29 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de TOGG'un resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan ve NOTER huzurunda yapılan çekilişin ardından kura sonuçları, noter tasdik sürecinin tamamlanması sonrası TOGG'un resmi internet sitesi https://www.togg.com.tr adresinden yayımlandı.
TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOGG'un internet sitesinde, İstanbul Kartal 32. Noteri denetiminde yapılan çekiliş sonrasında T10X siparişine hak kazanan sipariş numaraları erişime açıldı.
Karşınıza çıkan ekranda Asil Liste ve Yedek Liste seçeneklerine tıklayınız. Sipariş numaranızı girerek sorgula butonuna basınız.
YEDEK LİSTE BELİRLENDİ
Çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.