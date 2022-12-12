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TOKİ 12-19 Aralık kura tarihlerine göre çekiliş yapılacak iller belli oldu

TOKİ kura çekilişi belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor. TOKİ 12, 13,14,15,16,17,18,19 Aralık kura çekilişi yapılacak iller belli oldu. 4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ 12-19 Aralık kura takvimi, çekilişi yapılacak iller hangileri? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ KURA TARİHLERİ: 12-19 Aralık hangi illerin kura çekilişi yapılacak? 2+1, 3+1 TOKİ kura tarihleri
TOKİ

İl il geçekleştirilen TOKİ kura çekimi Aralık ayı takvimi netleşiyor. TOKİ resmi internet sayfasında 19 Aralık'a kadar yapılacak olan TOKİ kura çekimi tarihleri ve saatleri paylaşıldı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi illerde olacak? İşte, 12-19 Aralık TOKİ kura takvimi...

TOKİ ARALIK KURA TAKVİMİ

12 Aralık 2022 tarihi itibariyle Samsun’dan başlayacak 4. etap kura çekilişi 19 Aralık 2022’ye kadar devam edecek.

7 ilde gerçekleştirilecek 15 bin 566 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde:

12-14 Aralık 2022: Samsun 4 bin 450 konut

13 Aralık 2022: Amasya 1150 konut

14-15 Aralık 2022: Çorum 2 bin 160 konut

15-16 Aralık 2022: Ordu 2 bin 50 konut

16-18 Aralık 2022: Sivas 2 bin 706 konut

17 Aralık 2022: Giresun 1550 konut

19 Aralık 2022: Tokat 1500 konut

Kura tarihleri ve illere göre konut dağılımı şöyle olacak:

12-14 Aralık Samsun 4 bin 450 konut, 13 Aralık Amasya 1150 konut, 14-15 Aralık Çorum 2 bin 160 konut, 15-16 Aralık Ordu 2 bin 50 konut, 16-18 Aralık Sivas 2 bin 706 konut, 17 Aralık Giresun 1550 konut ve 19 Aralık Tokat 1500 konut.

TOKİ 12 ARALIK KURA ÇEKİLİŞİ

Kayseri ve Samsun'un ilçelerinde inşa edilecek TOKİ konutları için kura çekimi başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebiliyor.

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