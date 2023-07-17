Trabzonspor’da teknik direktör Nenad Bjelica’nın altyapıda gelecek gördüğü oyunculara daha fazla şans vermesiyle genç oyuncular gün yüzüne çıkmaya başladı. Bordo mavili takımın alt yapısında yetişen Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

Trabzonspor transfer haberleri

Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Trabzonspor transfere hızlı başladı. Yeni sezon öncesi kadrosunu ön libero Kourbelis, stoper Joaquin Fernandez ve sol kanat Orsic'le takviye eden bordo-mavili takım, yeni sezonda fırtına gibi esmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

Forvet ve sağ kanat mevkiinde oynayan 18 yaşındaki Abdurrahman Bayram ile 19 yaşındaki ön libero Salih Malkoçoğlu, teknik direktör Bjelica’nın potansiyel gördüğü oyuncular arasında yer alıyor. Dün A takım ile Trabzon kampının son antrenmanına çıkan gençler, bugün başlayan Slovenya kampında kendilerini göstermek için çalışacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Udinese'nin Hırvat stoperi Filip Benkovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic'in, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Udinese'ye, kiralama bedeli olarak 500.000.-EUR ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, sözleşme fesih bedeli olarak 4 (Dört) taksit halinde 2.500.000.-EUR ödeme yapılacaktır.

Satın alma opsiyonu kullanıldıktan sonra futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir.

Yeni sezona iddialı girmek isteyen ve kadrosunu ön libero Kourbelis, stoper Fernandez ve sol kanat Orsic ile takviye eden Trabzonspor, forvetini Petkovic, orta sahasını da Gagliardini ile güçlendirmek istiyor.

Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi fesh mi edildi?

Trabzonspor, takımdan ayrılma talebinde bulunan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile Kulübümüz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Petkovic Trabzonspor'a transferi olacak mı?

Nenad Bjelica'nın ısrarla transfer edilmesini istediği oyuncuların başında gelen Hırvat forvet Bruno Petkovic'te belirsizlik devam ederken, Dinamo Zagreb kulübü bu konuda direncini sürdürüyor. 28 yaşındaki oyuncuyu kritik Avrupa maçları öncesi bırakmak istemeyen Hırvat kulübü ile Trabzonspor arasında pazarlıklar yoğun şekilde devam ediyor.

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