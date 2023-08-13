Fenerbahçe, 2023-2024 sezonuna yeni bir yapılanmayla büyük hedeflerle giriyor. Fenerbahçe, yeni teknik direktörü ve 9 transferiyle yeni sezonda büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’de kimler ayrıldı?

Sarı-lacivertlilerde, Diego Rossi, Atilla Szalai, Ally Samatta, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Ezgjan Alioski, Bruma ve Enner Valencia ile yollar ayrıldı.

Joao Pedro, Tiago Çukur ve kaleci Ertuğrul Çetin ise farklı takımlara kiralandı.

Fenerbahçe'den giden oyuncular şöyle:

Diego Rossi: 5 milyon 600 bin dolar ve 1 milyon dolar bonusla MLS ekibi Columbus Crew'ne transfer oldu.

Attila Szalai: 12 milyon 300 bin avro bonservisle Bondesliga ekibi Hoffenheim'a imza attı.

Ally Samatta: Bedelsiz olarak Yunanistan ekibi PAOK'a transfer oldu.

Mergim Berisha: 4 milyon avro bonservis karşılığında Almanya ekibi Augsburg'un yolunu tuttu.

Dimitrios Pelkas: Hull City'de kiralıktı, sözleşmesi bitti ve takımdan ayrılarak Süper Lig ekibi Rams Başakşehir ile anlaştı.

Ezgjan Alioski: Kiralık sözleşmesi sona erdi, Arabistan ekibi Al Ahli'ye döndü.

Bruma: Portekiz ekibi Braga, 6 milyon 500 bin avro karşılığında bonservisini aldı.

Enner Valencia: Sözleşmesi bitti, Brezilya ekibi Internacional'a transfer oldu.

Fenerbahçe'de kiralık gidenler kimler?

Joao Pedro: Brezilya ekibi Gremio, 3 milyon 500 bin avroluk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Tiago Çukur: Geçen yılı da kiralık geçiren genç oyuncu, Belçika 2. Lig ekibi Beveren'e 1 yıllığına kiralandı.

Ertuğrul Çetin: 20 yaşındaki kaleci 1 yıllığına Gençlerbirliği'ne kiralandı.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü ve 9 transferiyle sezona başlıyor

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada kapatan ve Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe, Jorge Jesus'la yollarını ayırdıktan sonra takımı üçüncü kez "camianın evladı" olarak nitelendirilen İsmail Kartal'a emanet etti.

Üç kulvarda da başarı hedefleniyorKartal yönetiminde bazı futbolculara veda edip yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık süreci sonrası, ilk resmi maçlarına Avrupa arenasında çıktı.

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turlarında mücadele ettiği Moldova ekibi Zimbru'yla oynadı. Sarı-lacivertliler, rakibini İstanbul'da 5-0, deplasmanda ise 4-0'lık skorlarla yenerek elemeyi başardı.

Fenerbahçe, 3. eleme turunda ise Slovenya'dan Maribor'u ilk maçta Kadıköy'de 3-1 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı. Trendyol Süper Lig'e de yarın Gaziantep FK maçıyla başlayacak sarı-lacivertliler, uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini sezon sonu dindirmeye çalışacak.

Sezonun ilk transferleri: Ryan Kent ve Edin Dzeko

Sarı-lacivertliler, yeni sezon için ilk transferini, 12 Haziran'da duyurdu. İskoçya ekibi Rangers ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı 4 yıllığına attı.

Son sezonunu İtalya ekibi Inter'de geçiren Bosna-Hersekli yıldız Edin Dzeko ise, Fenerbahçe'nin yeni sezonda açıkladığı ikinci transfer oldu. Sarı-lacivertliler, 37 yaşındaki milli oyuncuyla yıllık 4 milyon 200 bin avro karşılığında 2 senelik anlaşma sağladı.

Djiku, Umut Nayir ve Szymanski

Fenerbahçe, savunmaya ilk takviyeyi Fransa ekibi Strasbourg forması giyen 28 yaşındaki stoper Alexander Djiku transferiyle yaptı. Bonservis bedeli ödenmeyen 28 yaşındaki Fransız asıllı Ganalı oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Umut Nayir'i de Eyüpspor'dan bedelsiz olarak transfer eden Fenerbahçe, milli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin orta sahaya bir diğer takviyesi ise Rusya takımı Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin avro bedelle transfer ettiği 24 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski oldu.

Arda Güler'den boşalan 10 numaralı forma, Dusan Tadic'in

Fenerbahçe, Ajax'ın kaptanı 34 yaşındaki Sırp yıldız Dusan Tadic'i alarak taraftarını mutlu etti.

Bedelsiz transfer edilen Tadic için sarı-lacivertli kulüp 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada, futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4 milyon 200 bin avro ödeneceği kaydedildi. Bu oyuncuya, daha önce Arda Güler'in sırtında olan 10 numaralı forma verildi.

Rodrigo Becao ve Bertuğ Elmaz aynı gün açıklandı

Fenerbahçe, 20 Temmuz'da iki yeni transferi birden açıkladı. Son olarak İtalya ekibi Udinese'de forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao'nun 8 milyon 300 bin avro karşılığından transfer edildiği duyuruldu. 20 yaşındaki genç oyuncu Bartuğ Almaz da, orta saha için, 1 milyon 200 bin avro karşılığında Fransa ekibi Marsilya'dan transfer edildi. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Son transfer, Mert Müldür

Sarı-lacivertliler, milli oyuncu Mert Müldür transferini ise 2 Ağustos'ta kamuoyuna duyurdu. Son olarak İtalya ekibi Sassuolo'da forma giyen başarılı sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Aynı gün, 2018-2019 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen ve bu sezon sonu sözleşmesi sona eren Sloven milli futbolcu Miha Zajc ile yeni bir sözleşme yapıldığı bilgisi geçildi.

Fenerbahçe, başarılı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını ve bu oyuncunun 2025-2026 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giymeye devam edeceğini açıkladı.

Fenerbahçe transferde hız kesmezken orta saha takviyesi için Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen Manchester United'in yıldızı Fred'le anlaşma sağladı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda, kaleci, orta saha ve kanat transferleri için de çalışmalarına devam ediyor

Fenerbahçe'den giden oyuncular

Sarı-lacivertli kulüp, gelen oyuncular kadar giden oyuncular için de yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Dünya devleri Real Madrid ve Barcelona'nın kadrolarına katmak için birbirleriyle yarıştığı genç Arda Güler, başkent ekibiyle sözleşme imzaladı.

Eflatun-beyazlılar 6 Temmuz'da Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe ise, Arda Güler'in 20 milyon avro bedel karşılığında transfer edildiği, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedellerinin Real Madrid tarafından ödeneceği açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe

Fenerbahçe erkek futbol takımı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden profesyonel futbol takımıdır. Kulübün futbol dışında faaliyet gösterdiği diğer spor dalları basketbol, voleybol, atletizm, boks, kürek, yelken, yüzme ve masa tenisi'dir. Fenerbahçe futbol takımı, iç saha maçlarını İstanbul Kadıköy'de bulunan 50.530 kişilik Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapmaktadır. 1907 yılında bir spor kulübü olarak kurulan Fenerbahçe, Türkiye futbol tarihinin en başarılı ve en çok taraftarı olan spor kulüplerinden birisidir.

Fenerbahçe, toplamda 28 Türkiye şampiyonluğu ile en çok şampiyon olan Türk futbol takımı olduğu iddiasına sahiptir. Süper Lig'de 19 kez, Millî Küme'de 6, Türkiye Futbol Şampiyonası'nda ise 3 kez birinci olarak Türk futbol tarihinde en çok lig şampiyonluğu yaşamış takımdır. Ayrıca, 7 Türkiye Kupası ve 9 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu da bulunmaktadır. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkarak tarihinde bir Avrupa kupasındaki en iyi derecesini elde etti. 1968 yılında şampiyonluk yaşadığı Balkan Kupası Türkiye'nin ve kulüp tarihinin ilk Avrupa kupası oldu.

Takma adı Sarı Kanaryalar olan Fenerbahçe'nin Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımlarla rekabeti bulunsa da en büyük rakibi aynı şehirde bulunduğu Galatasaray'dır. Bu iki takım arasında gerçekleşen maçlar Kıtalararası Derbi veya Avrasya Derbisi olarak adlandırılır. Kulübün geleneksel forması düz, sarı lacivert çubuklu forma, beyaz şort ve yanları hafif renkli beyaz çoraplardan oluşur.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu

Görev İsim

Başkan Türkiye Ali Koç

Başkan Vekili Türkiye Erol Bilecik

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Burak Çağlan Kızılhan

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Mehmet Dereli

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Fethi Pekin

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Acar Sertaç Komsuoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Simla Türker Bayazıt

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Hüseyin Arslan

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Esin Güral Argat

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Nüket Küçükel Ezberci

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Ahmet Ketenci

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Alper Pirşen

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Mustafa Kemal Danabaş

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Agah Ruşen Çetin

Fenerbahçe Teknik kadro

Görev İsim

İdari Menajer Türkiye Emir Yolaç

Teknik Direktör Türkiye İsmail Kartal

Operasyon Direktörü

Teknik Menajer Türkiye Mehmet Aurelio

Yardımcı Antrenör

Yardımcı Antrenör

Yardımcı Antrenör Türkiye Zeki Murat Göle

Bireysel Performans Uzmanı Türkiye Fatih Yıldız

Analiz Uzmanı Türkiye Melikşah Sezgin

Analist Türkiye Mehmet Turhan Demir

Kaleci Antrenörü Türkiye Özden Öngün

Kaleci Antrenörü Türkiye Yasin Cirav

Doktor Türkiye Osman İlhan

Fizyoterapist Türkiye Umut Şahin

Fizyoterapist Türkiye Ata Özgür Ercan

Fizyoterapist Türkiye Bülent Uyar

Diyetisyen Türkiye Şengül Sangu Talak

Masör Türkiye Muhammed Fatih Yeniay

Masör Türkiye Eyüp Emre Yeşiller

Masör Türkiye Özkan Alaca

Masör Türkiye Veysel Çabşek

Fenerbahçe gol kralları

Süper Lig Gol Kralları (16)

Türkiye Ogün Altıparmak - 1970-71

Türkiye Osman Arpacıoğlu - 1972-73

Türkiye Cemil Turan - 1973-74, 1975-76, 1977-78

Türkiye Selçuk Yula - 1981-82, 1982-83

Türkiye Aykut Kocaman - 1988-89, 1991-92, 1994-95

Türkiye Tanju Çolak - 1992-93

Türkiye Bülent Uygun - 1993-94

Türkiye Semih Şentürk - 2007-08

Brezilya Alex de Souza - 2006-07, 2010-11

Ekvador Enner Valencia - 2022-23

Türkiye Kupası Gol Kralları

Türkiye Tuncay Şanlı - 2003-04

Brezilya Alex de Souza - 2004-05

Türkiye Semih Şentürk - 2006-07

Belçika Michy Batshuayi - 2022-23

Türkiye'de Yılın Futbolcusu

Türkiye Lefter Küçükandonyadis - 1955

Türkiye Cemil Turan - 1977

Türkiye Rıdvan Dilmen - 1989

Almanya Toni Schumacher - 1988, 1989

Nijerya Uche Okechukwu - 1997

Bosna-Hersek Elvir Baljić - 1998

Türkiye Rüştü Reçber - 2001

Hollanda Pierre van Hooijdonk - 2004

Türkiye Mehmet Aurelio - 2007

Brezilya Alex de Souza - 2005, 2010

Fenerbahçe oyuncu kadrosu

Altay Bayındır (Kaptan) Gustavo Henrique (Flamengo'dan kiralık) Samet Akaydin Serdar Aziz Willian Arão Ferdi Kadıoğlu Mert Hakan Yandaş Edin Džeko Arda Güler Enner Valencia Joshua King İrfan Can Kahveci Lincoln Henrique Serdar Dursun João Pedro Bright Osayi-Samuel Michy Batshuayi Jayden Oosterwolde Miha Zajc Miguel Crespo Luan Peres Nazım Sangaré Attila Szalai Ertuğrul Çetin İrfan Can Eğribayat İsmail Yüksek Emre Mor Diego Rossi Ryan Kent

A takım lisansı olan genç oyuncular

Yusuf Kocatürk

Bora Aydınlık

Muhammet İmre

Yiğit Efe Demir

Erkan Arda Çağdaş

Furkan Onur Akyüz