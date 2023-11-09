Troy kart nasıl alınır? Troy kart nedir, hangi bankalar destekliyor?
Kısa sürede etkisini gösteren kampanya sonrası TROY kart talebinin ardından bankalar yoğunluktan adeta durma noktasına geldi. 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda, İsrail'in savaş suçları işlemesi ve sivil alanlara saldırılarının artmasının ardından dünya genelinde ve yurt içinde İsrail ürünlerine boykot kararları gündeme gelmişti.
Bugün itibariyle TROY, 19 milyon kart sayısına ulaştı. TROY kart kullanımı önceki aya göre 17,4 milyar TL artarak Ekim ayında 47,9 milyar TL'ye yükseldi. Peki Troy nedir? Troy kart nasıl alınır, hangi bankalar destekliyor? Troy kart değişikliği nasıl yapılır?
TROY KART NEDİR?
TROY, Türkiye'nin Ödeme Yöntemi anlamına gelmektedir. Bankalararası Kart Merkezi tarafından 2015 yılında kurulan bu ödeme sistemi, banka kartları, kredi kartları ve ön ödemeli kartlarda kullanılmaktadır.
TROY KARTA NASIL GEÇİLİR?
Müşterisi olduğunuz banka veya elektronik para kuruluşundan talep etmeniz halinde yeni bir Troy kartı isteyebilir veya mevcut kartınızı Troy ile değiştirebilirsiniz. Temassız özellikli Troy logolu kartlarla da temassız sembolü olan her yerde ödeme yapabilirsiniz. Bu isteğinizi bankanıza özellikle belirtmenizde fayda var. Troy kart ile nakit para çekebileceğiniz ATM'leri de Troy'un web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
TROY KART ATM'DE GEÇİYOR MU?
TROY kartınızı yurtiçindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarında kullanabilirsiniz.
TROY KART TEMASSIZ MI?
Ayrıca artık telefonunuzla da temassız ödeme yapabilirsiniz! TROY mobil temassız ödeme teknolojisi sayesinde cep telefonu aracılığıyla temassız, hızlı ve güvenli ödeme imkânı sunulmaya başlandı.
TROY KART POS CİHAZINDA KULLLANILIR MI?
TROY logolu kartınızı yurtiçindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarında kullanabilirsiniz. TROY logolu kartımı e-ticaret işlemlerinde kullanabilir miyim? Evet, TROY logolu kartınızla e-ticaret işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
TROY KART İLE İNTERNETTEN ALIŞ VERİŞ YAPILIR MI?
TROY logolu banka kartınız ile ATM'den nakit para çekebilir ve POS üzerinden alışveriş yapabilir, internet ve mobil alışverişlerinizde de güvenle kullanabilirsiniz. Üstelik banka kartı ile yapılan alışverişlerde, tutarın doğrudan hesaptan düşmesi sayesinde harcama kontrolünü de sağlarsınız.
TROY BANKA KARDI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
- Akbank
- Aktif Bank
- Albaraka
- Anadolubank
- Emlak Katılım
- QNB Finansbank
- Garanti BBVA
- Halkbank
- ING Bank
- Kuveyt Türk
- PTT
- Şekerbank
- TEB
- Türkiye Finans
- Türkiye İş Bankası
- Vakıfbank
- Vakıf Katılım
- Yapı ve Kredi Bankası
- Ziraat Bankası
TROY KREDİ KARTI VEREN BANKALAR LİSTESİ
- Akbank
- Alternatif Bank
- Anadolubank
- QNB Finansbank
- Garanti BBVA
- Halkbank
- Kuveyt Türk
- Şekerbank
- TEB
- Türkiye Finans
- Türkiye İş Bankası
- Vakıfbank
- Yapı ve Kredi Bankası
- Ziraat Bankası
TROY ÖN ÖDEMELİ KART VEREN BANKALAR
- Aktif Bank
- Denizbank
- Halkbank
- TURK Elektronik Para (Param)
- İninal
- PeP
- PTT
- United Payment
- Vakıfbank
TROY KARTIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER HANGİLERİ?
- ABD
- Kanada
- Meksika
- Arjantin
- Brezilya
- Şili
- Kolombiya
- Peru
- Uruguay
- Paraguay
- Ekvador
- Venezuela
- Avrupa
- İspanya
- Fransa
- Almanya
- İtalya
- İngiltere
- Hollanda
- Belçika
- Lüksemburg
- İsviçre
- Avusturya
- Çek Cumhuriyeti
- Slovakya
- Macaristan
- Polonya
- Romanya
- Bulgaristan
- Yunanistan
- Rusya
- Ukrayna
- Türkiye
- Asya
- Çin
- Japonya
- Güney Kore
- Hindistan
- Singapur
- Endonezya
- Tayland
- Vietnam
- Malezya
- Filipinler
- Avustralya
- Yeni Zelanda
- Afrika
- Güney Afrika
- Mısır
- Nijerya
- Kenya
- Tanzanya
- Fas
- Tunus
- Cezayir
- Orta Doğu
- İsrail
- Suudi Arabistan
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Kuveyt
- Katar
- Bahreyn
- Irak
- İran