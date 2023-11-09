Troy kart , Bankalararası Kart Merkezi tarafından kurulan ve ilk yerli ödeme sistemidir. Bankalar, 2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bir araya gelerek yerel kart şeması TROY'u kurdu. Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY , 2016 yılında faaliyete geçti. Yerli kart TROY İsrail'i destekleyen ülkelerin markalarının boykot edilmesi ve yerli ürünlere yönelimin ardından talep patlaması yaşıyor.

Kısa sürede etkisini gösteren kampanya sonrası TROY kart talebinin ardından bankalar yoğunluktan adeta durma noktasına geldi. 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda, İsrail'in savaş suçları işlemesi ve sivil alanlara saldırılarının artmasının ardından dünya genelinde ve yurt içinde İsrail ürünlerine boykot kararları gündeme gelmişti.

Bugün itibariyle TROY, 19 milyon kart sayısına ulaştı. TROY kart kullanımı önceki aya göre 17,4 milyar TL artarak Ekim ayında 47,9 milyar TL'ye yükseldi. Peki Troy nedir? Troy kart nasıl alınır, hangi bankalar destekliyor? Troy kart değişikliği nasıl yapılır?

TROY KART NEDİR?

TROY, Türkiye'nin Ödeme Yöntemi anlamına gelmektedir. Bankalararası Kart Merkezi tarafından 2015 yılında kurulan bu ödeme sistemi, banka kartları, kredi kartları ve ön ödemeli kartlarda kullanılmaktadır.

TROY KARTA NASIL GEÇİLİR?

Müşterisi olduğunuz banka veya elektronik para kuruluşundan talep etmeniz halinde yeni bir Troy kartı isteyebilir veya mevcut kartınızı Troy ile değiştirebilirsiniz. Temassız özellikli Troy logolu kartlarla da temassız sembolü olan her yerde ödeme yapabilirsiniz. Bu isteğinizi bankanıza özellikle belirtmenizde fayda var. Troy kart ile nakit para çekebileceğiniz ATM'leri de Troy'un web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

TROY KART ATM'DE GEÇİYOR MU?

TROY kartınızı yurtiçindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarında kullanabilirsiniz.

TROY KART TEMASSIZ MI?

Ayrıca artık telefonunuzla da temassız ödeme yapabilirsiniz! TROY mobil temassız ödeme teknolojisi sayesinde cep telefonu aracılığıyla temassız, hızlı ve güvenli ödeme imkânı sunulmaya başlandı.

TROY KART POS CİHAZINDA KULLLANILIR MI?

TROY logolu kartınızı yurtiçindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarında kullanabilirsiniz. TROY logolu kartımı e-ticaret işlemlerinde kullanabilir miyim? Evet, TROY logolu kartınızla e-ticaret işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

TROY KART İLE İNTERNETTEN ALIŞ VERİŞ YAPILIR MI?

TROY logolu banka kartınız ile ATM'den nakit para çekebilir ve POS üzerinden alışveriş yapabilir, internet ve mobil alışverişlerinizde de güvenle kullanabilirsiniz. Üstelik banka kartı ile yapılan alışverişlerde, tutarın doğrudan hesaptan düşmesi sayesinde harcama kontrolünü de sağlarsınız.

TROY BANKA KARDI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Troy banka kartı veren finansal kuruluşlar:

Akbank Aktif Bank Albaraka Anadolubank Emlak Katılım QNB Finansbank Garanti BBVA Halkbank ING Bank Kuveyt Türk PTT Şekerbank TEB Türkiye Finans Türkiye İş Bankası Vakıfbank Vakıf Katılım Yapı ve Kredi Bankası Ziraat Bankası

TROY KREDİ KARTI VEREN BANKALAR LİSTESİ

Troy kredi kartı veren finansal kuruluşlar:

Akbank

Alternatif Bank

Anadolubank

QNB Finansbank

Garanti BBVA

Halkbank

Kuveyt Türk

Şekerbank

TEB

Türkiye Finans

Türkiye İş Bankası

Vakıfbank

Yapı ve Kredi Bankası

Ziraat Bankası

TROY ÖN ÖDEMELİ KART VEREN BANKALAR

Troy ön ödemeli kart veren finansal kuruluşlar:

Aktif Bank

Denizbank

Halkbank

TURK Elektronik Para (Param)

İninal

PeP

PTT

United Payment

Vakıfbank

TROY KARTIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER HANGİLERİ?

ABD Kanada Meksika Arjantin Brezilya Şili Kolombiya Peru Uruguay Paraguay Ekvador Venezuela Avrupa İspanya Fransa Almanya İtalya İngiltere Hollanda Belçika Lüksemburg İsviçre Avusturya Çek Cumhuriyeti Slovakya Macaristan Polonya Romanya Bulgaristan Yunanistan Rusya Ukrayna Türkiye Asya Çin Japonya Güney Kore Hindistan Singapur Endonezya Tayland Vietnam Malezya Filipinler Avustralya Yeni Zelanda Afrika Güney Afrika Mısır Nijerya Kenya Tanzanya Fas Tunus Cezayir Orta Doğu İsrail Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Kuveyt Katar Bahreyn Irak İran







