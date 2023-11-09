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Bankalar TROY başvurusunda talebe yetişemiyor! Son 1 ayda tam 14 kat arttı: İşte Troy karta nasıl geçileceğine ilişkin tüm detaylar

Yerli kart TROY başvurusu, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım sonrası bir hayli arttı. Alternatif ödeme sistemi olarak bankalardan talep edilen Troy sisteminin entegre edildiği kartlar için bankalar büyük bir hareketlilik yaşıyor. TROY’a ilgi öyle bir arttı ki son 1 ayda ocak ayına göre yaklaşık 14 kat arttı. Troy kartı veren bankalar haberimizde yer almakta. Peki Troy kart nedir, nasıl alınır? TROY kart hangi bankalarda var? Tüm bu soruların detaylarını haberimizde derledik.

13:21 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:22 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Troy kart nasıl alınır? Troy kart nedir, hangi bankalar destekliyor?

Troy kart nasıl alınır? Troy kart nedir, hangi bankalar destekliyor?

İçindekiler
Troy kart
, Bankalararası Kart Merkezi tarafından kurulan ve ilk yerli ödeme sistemidir. Bankalar, 2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bir araya gelerek yerel kart şeması TROY'u kurdu. Türkiye'nin Ödeme Yöntemi
, 2016 yılında faaliyete geçti. Yerli kart TROY İsrail'i destekleyen ülkelerin markalarının boykot edilmesi ve yerli ürünlere yönelimin ardından talep patlaması yaşıyor.

Kısa sürede etkisini gösteren kampanya sonrası TROY kart talebinin ardından bankalar yoğunluktan adeta durma noktasına geldi. 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda, İsrail'in savaş suçları işlemesi ve sivil alanlara saldırılarının artmasının ardından dünya genelinde ve yurt içinde İsrail ürünlerine boykot kararları gündeme gelmişti.

Bugün itibariyle TROY, 19 milyon kart sayısına ulaştı. TROY kart kullanımı önceki aya göre 17,4 milyar TL artarak Ekim ayında 47,9 milyar TL'ye yükseldi. Peki Troy nedir? Troy kart nasıl alınır, hangi bankalar destekliyor? Troy kart değişikliği nasıl yapılır?

TROY KART NEDİR?

TROY, Türkiye'nin Ödeme Yöntemi anlamına gelmektedir. Bankalararası Kart Merkezi tarafından 2015 yılında kurulan bu ödeme sistemi, banka kartları, kredi kartları ve ön ödemeli kartlarda kullanılmaktadır.

TROY KARTA NASIL GEÇİLİR?

Müşterisi olduğunuz banka veya elektronik para kuruluşundan talep etmeniz halinde yeni bir Troy kartı isteyebilir veya mevcut kartınızı Troy ile değiştirebilirsiniz. Temassız özellikli Troy logolu kartlarla da temassız sembolü olan her yerde ödeme yapabilirsiniz. Bu isteğinizi bankanıza özellikle belirtmenizde fayda var. Troy kart ile nakit para çekebileceğiniz ATM'leri de Troy'un web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

TROY KART ATM'DE GEÇİYOR MU?

TROY kartınızı yurtiçindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarında kullanabilirsiniz.

TROY KART TEMASSIZ MI?

Ayrıca artık telefonunuzla da temassız ödeme yapabilirsiniz! TROY mobil temassız ödeme teknolojisi sayesinde cep telefonu aracılığıyla temassız, hızlı ve güvenli ödeme imkânı sunulmaya başlandı.

TROY KART POS CİHAZINDA KULLLANILIR MI?

TROY logolu kartınızı yurtiçindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarında kullanabilirsiniz. TROY logolu kartımı e-ticaret işlemlerinde kullanabilir miyim? Evet, TROY logolu kartınızla e-ticaret işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

TROY KART İLE İNTERNETTEN ALIŞ VERİŞ YAPILIR MI?

TROY logolu banka kartınız ile ATM'den nakit para çekebilir ve POS üzerinden alışveriş yapabilir, internet ve mobil alışverişlerinizde de güvenle kullanabilirsiniz. Üstelik banka kartı ile yapılan alışverişlerde, tutarın doğrudan hesaptan düşmesi sayesinde harcama kontrolünü de sağlarsınız.

TROY BANKA KARDI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Troy banka kartı veren finansal kuruluşlar:
  1. Akbank
  2. Aktif Bank
  3. Albaraka
  4. Anadolubank
  5. Emlak Katılım
  6. QNB Finansbank
  7. Garanti BBVA
  8. Halkbank
  9. ING Bank
  10. Kuveyt Türk
  11. PTT
  12. Şekerbank
  13. TEB
  14. Türkiye Finans
  15. Türkiye İş Bankası
  16. Vakıfbank
  17. Vakıf Katılım
  18. Yapı ve Kredi Bankası
  19. Ziraat Bankası

TROY KREDİ KARTI VEREN BANKALAR LİSTESİ

Troy kredi kartı veren finansal kuruluşlar:
  • Akbank
  • Alternatif Bank
  • Anadolubank
  • QNB Finansbank
  • Garanti BBVA
  • Halkbank
  • Kuveyt Türk
  • Şekerbank
  • TEB
  • Türkiye Finans
  • Türkiye İş Bankası
  • Vakıfbank
  • Yapı ve Kredi Bankası
  • Ziraat Bankası

TROY ÖN ÖDEMELİ KART VEREN BANKALAR

Troy ön ödemeli kart veren finansal kuruluşlar:
  • Aktif Bank
  • Denizbank
  • Halkbank
  • TURK Elektronik Para (Param)
  • İninal
  • PeP
  • PTT
  • United Payment
  • Vakıfbank

TROY KARTIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER HANGİLERİ?

  1. ABD
  2. Kanada
  3. Meksika
  4. Arjantin
  5. Brezilya
  6. Şili
  7. Kolombiya
  8. Peru
  9. Uruguay
  10. Paraguay
  11. Ekvador
  12. Venezuela
  13. Avrupa
  14. İspanya
  15. Fransa
  16. Almanya
  17. İtalya
  18. İngiltere
  19. Hollanda
  20. Belçika
  21. Lüksemburg
  22. İsviçre
  23. Avusturya
  24. Çek Cumhuriyeti
  25. Slovakya
  26. Macaristan
  27. Polonya
  28. Romanya
  29. Bulgaristan
  30. Yunanistan
  31. Rusya
  32. Ukrayna
  33. Türkiye
  34. Asya
  35. Çin
  36. Japonya
  37. Güney Kore
  38. Hindistan
  39. Singapur
  40. Endonezya
  41. Tayland
  42. Vietnam
  43. Malezya
  44. Filipinler
  45. Avustralya
  46. Yeni Zelanda
  47. Afrika
  48. Güney Afrika
  49. Mısır
  50. Nijerya
  51. Kenya
  52. Tanzanya
  53. Fas
  54. Tunus
  55. Cezayir
  56. Orta Doğu
  57. İsrail
  58. Suudi Arabistan
  59. Birleşik Arap Emirlikleri
  60. Kuveyt
  61. Katar
  62. Bahreyn
  63. Irak
  64. İran


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