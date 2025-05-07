UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bu akşam PSG ile Arsenal Parc des Princes Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'da başlayacak heyecan dolu mücadele TRT 1 ve dijital platform Tabii Spor kanalı üzerinden şifresiz olarak canlı izlenebilecek. PSG-Arsenal maçının kaç kaç olduğunu, önemli pozisyonları ve golleri kaçırmak istemeyen futbolseverler şimdiden TRT1 ekranları başında yerini aldı. İşte 7 Mayıs TRT 1 canlı yayın izleme linki ve frekans bilgileri.





PSG-ARSENAL MAÇI TRT 1'DE

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG ile Arsenal saat 22.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist dün oynanan maçta İnter olmuştu. Bu akşamki PSG-Arsenal maçının kazananı da adını finale yazdıracak ve finalin adı resmen belli olacak. TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak karşılaşmayı canlı izleme linki yazımızda.





İLK 11'LER BELLİ OLDU

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Barcola

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli, Merino

PSG ARSENAL MAÇ ANALİZİ

-Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e rakip olduğu altı maçtaki tek galibiyetini eşleşmenin ilk ayağında alan PSG (3B 2M), İngiliz temsilcisini konuk ettiği iki karşılaşmadan da 1-1'lik beraberlikle ayrıldı (Mart 1994 & Eylül 2016).





-Fransız takımlarına konuk olduğu ilk 13 resmi maçı kaybetmeyen Arsenal (8G 5B), bu deplasmandaki son iki karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı (vs Rennes; 2019 & vs Lens; 2023).





-Şampiyonlar Ligi tarihinde bir yarı final eşleşmesinin ilk maçını evinde kaybeden takımlardan sadece ikisi tur atlayabildi (Ajax; vs Panathinaikos 1995/96 & Tottenham; v Ajax, 2018/19).





-Hem PSG (2019/20) hem de Arsenal (2005/06), Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez finale kalmayı hedefliyor. Fransız temsilcisi, Avrupa kupalarında ilk maç deplasmanda kazandığı çift ayaklı eşleşmelerde sadece bir kez elenirken (2018/19 vs Manchester United); Arsenal ise ilk karşılaşmayı evinde kaybederek tur atlayamadı.





-Evinde oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü toplam 14 gol atarak kazanan PSG, bu sezon iki iç saha mağlubiyeti yaşadı (vs Liverpool & Atletico Madrid) ve 2020/21'den bu yana bir sezonda taraftarı önünde üç yenilgi alma tehlikesiyle karşı karşıya.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

TRT KAÇINCI KANAL?

Digiturk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV Turkcell TV+

- - - 900 S04



