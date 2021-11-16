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Teşkilat son bölüm tek parça, kesintisiz izle: Teşkilat 22. bölüm full izle

Her pazar izleyiciyi ekrana kilitleyen Teşkilat dizisi reyting sonuçlarında üst sıralarda yer almayı başarıyor. Teşkilat 22. bölümde Yağmur'un kaçırılmasının ardından ekip dört bir yandan çalışmalara başlar. Fakat beklemedikleri bir olay ekibi büyük bir zorluğun içine çeker. İşte Teşkilat 22. bölümü...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT 1 Teşkilat son bölüm tek parça, kesintisiz izle: Teşkilat 22. bölüm full izle!
Teşkilat dizisi 22. bölümden

Her pazar izleyiciyi ekrana kilitleyen Teşkilat dizisi reyting sonuçlarında üst sıralarda yer almayı başarıyor. Haberimizde Teşkilat dizisinin son bölümünü kesintisiz izletebilir 23. bölümünün fragmanına bakabilirsiniz.

Teşkilat 22. Bölüm


TEŞKİLAT 22. BÖLÜM ÖZETİ

Ariel’in alınmasıyla zor duruma düşen ve Şirket’le ilişkileri bozulan Yıldırım, İsrail’de yaşananların intikamını almak için harekete geçer. Ekip Ceren’in para dolu bir çanta bıraktığı adam üzerinden kurgulanan planın ne olduğunu çözmeye çalışırken, bu gizemli adamın aslında Yağmur’un peşinde olduğu ortaya çıkar.

Yağmur’un kaçırılmasının ardından ekip kenetlenir ve dört koldan çalışmalara başlar. Ancak hiç beklemedikleri olaylar ekibi zor durumda bırakacaktır.

Pınar, Yağmur’un kaçırılmasıyla ilgili bir ipucu bulmak ümidiyle Çetin’e gittiğinde öğrendiği gerçek daha büyük bir tehdidi açığa çıkarır. Yağmur’u kaçıranların yaptığı teklif karargahta büyük bir yankı uyandırır.

Teşkilat 23. bölüm fragmanı
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