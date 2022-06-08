2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tayin sonuçları tarihi!

TSK tayin sonuçları 2022'nin ne zaman açıklanacağı gündemde yer almaya devam ediyor. Jandarma genel atamaları ile Emniyet Genel Müdürlüğü polis tayinlerinin açıklanmasıyla gözler TSK tayinlerine çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri uzman çavuş, subay, astsubay, rütbelerindeki personeller, atamaların açıklanacağı Resmi Gazete duyurusuna odaklandı.
TSK TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip Haziran ayı içerisinde açıklanıyor.
Bu yıl ise henüz takvim konusunda bir açıklama gelmiş değil. TSK tayinleri hakkında önümüzdeki haftalarda açıklama gelmesi ön görülüyor.
2022 TSK TAYİN SONUÇLARI
Geçtiğimiz yıl TSK atama kararnamesi ile "general atamaları 2021 listesi" 25 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 141 general ve amiralin görev yerleri değiştirilmişti. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 85 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 generalin ataması yapılmıştı.