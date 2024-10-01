Tüpraş temettü ne zaman yatacak 2024? Tüpraş temettü ödemesi neden yatmadı, bugün yatar mı?

"Tüpraş temettü ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüpraş yatırımcıları, 2024 yılında yapılacak temettü ödemelerinin tarihini merak ediyor. Özellikle 2023 yılı kar payını almak isteyen yatırımcılar, "Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak?" ve "UPRS temettü hangi gün hesaba geçer?" sorularını gündeme getiriyor. Tüpraş tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, hisse başına 10,7432256 TL net temettü ödemesi yapılacak. Bu ödemeler, Tüpraş'ın belirleyeceği tarihte yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Temettü dağıtım tarihinin ve detaylarının şirketin Genel Kurul toplantısında onaylanması bekleniyor.
Tüpraş yatırımcıları için merakla beklenen 2024 temettü ödemesi yaklaşıyor. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile 2024 yılına ait temettü ödeme tarihleri netleşti. Yatırımcılar, "Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak 2024?" sorusuna yanıt ararken, şirketin belirlediği ödeme detayları ve hisse başına dağıtılacak temettü tutarları da açıklandı. Tüpraş'ın 2023 yılı karından yatırımcılara pay olarak vereceği temettü miktarı ve tarihleri, yatırımcıların hesaplarına geçeceği günler de KAP'ta yapılan duyuru ile kesinleşmiş durumda.
TÜPRAŞ (TUPRS) TEMETTÜ ÖDEMESİ 2024 NE ZAMAN VE NE KADAR YATACAK?
Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, temettüye ilişkin ödeme 27 Eylül'de yapılarken kâr payların 1 Ekim tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak. Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.
TÜPRAŞ (TUPRS) TEMETTÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HESABA GEÇER?
TUPRS temettü ödemeleri 27 Eylül'de yapılacak. Şirketin yaptığı ödemeler yatırımcıların hesaplarna 1 Ekim 2024 tarihinde geçecek. Ödemelerin 1 Ekim Salı günü öğlen saatlerinde hesaba geçeceği tahmin ediliyor.