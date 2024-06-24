A Milli Futbol Takımı grubu ilk iki sırada tamamlaması durumunda son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turuna yükselen takımlar maçlarını 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynayacak. Peki Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Millilerin oynayacağı üçüncü maçın detayları…

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, F Grubu’nda son karşılaşmasına Çekya karşısında çıkacak. Çekya - Türkiye karşılaşması Hamburg’ta oynanırken mücadeleye 49 bin kapasiteli Volkspark Stadı ev sahipliği yapacak.

Çekya - Türkiye karşılaşması 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak. A Milli Takım’ın mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

A Milli Takım'ın, EURO2024 'te oynayacağı Çekya maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.





💥A Milli Takım'ın, #EURO2024 'te oynayacağı Çekya maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. pic.twitter.com/RbKTMLnl0z — SPOR (@yenisafakspor) June 24, 2024

MİLLİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Grupta son maçlarda Türkiye-Çekya ve Portekiz-Gürcistan karşılaşmaları oynanacak.

A Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu 2. sırada tamamlayacak ve Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.

Milli takım grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turu karşılaşmasını D Grubunun lider bitirecek ekiple 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin Çekya'ya mağlup olması halinde ise Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplarda oluşacak duruma göre en iyi 3. olma ihtimali bulunuyor.

İLK İKİ TAKIM SON 16 TURUNA YÜKSELECEK

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. En iyi 4 grup üçüncüsü de benzer şekilde son 16 turuna katılacak.

14 Haziran’da başlayan EURO 2024’ün final karşılaşması 14 Temmuz’da oynanacak. Son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak.

Çeyrek final karşılaşmaları 5-6 Temmuz ve yarı final mücadeleleri 9-10 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

GÜRCİSTAN VE ÇEKYA KARŞI KARŞIYA GELDİ

A Milli Takım’ın yer aldığı F Grubu’nda Gürcistan ve Çekya karşı karşıya geldi. EURO 2024’te günün açılış mücadelesinde iki takım 1-1 berabere kaldı.

EURO 2024 F GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

1-Portekiz 6 puan

2-Türkiye 3 puan

3-Çekya - 1 puan

4-Gürcistan 1 puan







