Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi 2024 Türkiye-Karadağ maçı ilk 11 kadrosu ve maçın ayrıntıları

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta en son rakibi İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Takım, grupta üçüncü maçına Karadağ'la çıkacak. Türkiye Uluslar Ligi'nde önce Karadağ, daha sonra yeniden İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın ilk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte Uluslar Ligi 2024 Türkiye Milli maç tarihleri ve fikstürü
UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi’nde heyecan ekim ayında oynananacak maçlarla devam edecek. A Milli Futbol Takımı’nın bu yıl B Ligi’nde mücadele ettiği turnuvada, milli takımın bir sonraki rakibi Balkan ülkesi Karadağ olacak. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman?
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Balkan ülkesi Karadağ ile mücadele edecek.
Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BİRİNCİ TAMAMLAYAN TAKIMLAR ÜST LİGE TERFİ EDECEK
Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek.
A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek. A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4.Grupta birinci olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.
UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye