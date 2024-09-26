Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi 2024 Türkiye-Karadağ maçı ilk 11 kadrosu ve maçın ayrıntıları

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi’nde heyecan ekim ayında oynananacak maçlarla devam edecek. A Milli Futbol Takımı’nın bu yıl B Ligi’nde mücadele ettiği turnuvada, milli takımın bir sonraki rakibi Balkan ülkesi Karadağ olacak. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman?