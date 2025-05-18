Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Oktar Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı yarışmanın 1144. yeni bölümünde yarışmacıların zorlandığı sorular ile cevapları araştırılmaya devam ediyor. Bu akşamki 500 bin TL değerindeki Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi'yken nüfusu en az olan ikinci bölgesi hangisidir? sorunun yanıtını yazımızda paylaşıyoruz.
A: Karadeniz Bölgesi
B: Ege Bölgesi
C: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D: Akdeniz Bölgesi
Franziska Niehus kimdir?
Almanya doğumlu olan Franziska ilk yurt dışı seyahat deneyimini yaşadığı İstanbul’da, şehre hayran kalır. Bu gezi ve izlemiş olduğu Türk filmi Temmuz’da ile oluşan Türkiye ilgisi, pandemide dahi durmak bilmeyen bir tempoda şehirleri keşfetmeye yönelir. Sonrasında İstanbul’a almış olduğu tek yönlü bir bilet ile Türkiye yolculuğu başlar. Kendisini bir maceracı, youtube ve gönüllü olarak dünyayı dolaşan biri olarak tanımlayan Franziska, kendi elleriyle yaptığı bir evde ve internetsiz bir adada yaşamayı hayal ediyor. O zamana kadar ise neler olacağını ve hangi bilinmeyen yollardan geçeceğini tutkuyla bekliyor.
Sarı arabasıyla neredeyse tüm Türkiye'yi gezen Alman Franziska Niehus bu akşamki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yer aldı. Genç Youtuber, 500 bin TL'lik soruya kadar ulaştı.
Kim Milyoner Olmak İster hangi günler var?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta pazar akşamı saat 20.00'da yeni bölümleriyle ekranlara gelmektedir.