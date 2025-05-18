Almanya doğumlu olan Franziska ilk yurt dışı seyahat deneyimini yaşadığı İstanbul’da, şehre hayran kalır. Bu gezi ve izlemiş olduğu Türk filmi Temmuz’da ile oluşan Türkiye ilgisi, pandemide dahi durmak bilmeyen bir tempoda şehirleri keşfetmeye yönelir. Sonrasında İstanbul’a almış olduğu tek yönlü bir bilet ile Türkiye yolculuğu başlar. Kendisini bir maceracı, youtube ve gönüllü olarak dünyayı dolaşan biri olarak tanımlayan Franziska, kendi elleriyle yaptığı bir evde ve internetsiz bir adada yaşamayı hayal ediyor. O zamana kadar ise neler olacağını ve hangi bilinmeyen yollardan geçeceğini tutkuyla bekliyor.