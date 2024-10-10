"TUS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2024 TUS tercih kılavuzunu yayınladı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 TUS 2. dönem tercih işlemleri için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan TUS 2 tercih kılavuzuyla birlikte tercih dönemi başlayacak. Peki, 2024 TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak?

TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?





2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklandı. Ancak henüz TUS tercih kılavuzu yayınlanmadı. TUS tercih tarihleri kılavuzun erişime açılmasının ardından belli olacak.





TUS tercihleri ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.





2024 TUS 2. DÖNEM TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?





TUS 2. dönem taban puanları ve kontenjanları ÖSYM tarafından açıklanmadı. TUS taban puanları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.





Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi kontenjanları ise ayrıca yayınlayacağı kılavuz ile erişime açacak.





Son olarak 2024 TUS 1. dönem taban puanları açıklanmıştı.





TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?









Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanları ÖSYM tarafından ayrıca açıklanacak. Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor.





TUS tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.









TUS 2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?





Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.





TUS 2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?







