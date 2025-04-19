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TUS TERCİH REHBERİ: 2025 TUS tercih tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

TUS TERCİH REHBERİ: 2025 TUS tercih tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

15:3319/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı 1. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, şimdi gözlerini tercih sürecine çevirdi. TUS puanıyla uzmanlık alanlarını belirleyecek adaylar, “TUS tercihleri ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2025 yılı 1. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler tercih sürecine çevrildi. Uzmanlık hayali kuran binlerce doktor adayı, TUS tercihlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

TUS TERCİHİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

TUS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak

bilgisayarla yerleştirilecektir.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği şartı aranır.

Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda, girilen program tercih edilen program gibi işlem görür.

Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur.

Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.

Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak üzere sıralanması adayın yararına olacaktır.

#tus tercihleri
#Tus Tercis Ekranı
#tus tercih kılavuzu
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