TUS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2025 TUS 1. dönem taban puanlar ve boş kontenjanlar

TUS 1. Dönem yerleştirme süreci tamamlandı. 21-27 Mayıs tarihleri arasında tercih yapan adayların heyecanla beklediği sonuçlar ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yerleştirme sonuçlarına göre bölümlerin taban ve tavan puanları da belli olurken, bazı alanlarda boş kalan kontenjanlar dikkat çekti. Adaylar, sonuç bilgilerine T.C. kimlik numaralarıyla osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

27 Mayıs günü biten tercih başvuruları ardından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre en küçük ve en büyük puanlar da erişime açıldı. Paylaşılan sayısal bilgiler içerisinde ayrıca kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve boş kalan kontenjanlar da yer aldı.