TUS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2025 TUS 1. dönem taban puanlar ve boş kontenjanlar

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem yerleştirme sonuçları, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından açıklandı. 21-27 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerinin sonuçlarına adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, TUS 1. Dönem’e ilişkin taban ve tavan puanlar da belli oldu. Boş kalan kontenjanlar da merak konusu haline geldi.
TUS 1. Dönem yerleştirme süreci tamamlandı. 21-27 Mayıs tarihleri arasında tercih yapan adayların heyecanla beklediği sonuçlar ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yerleştirme sonuçlarına göre bölümlerin taban ve tavan puanları da belli olurken, bazı alanlarda boş kalan kontenjanlar dikkat çekti. Adaylar, sonuç bilgilerine T.C. kimlik numaralarıyla osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.
TUS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları 3 Haziran saat 10:00'da açıklandı. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulama yapabiliyor.
2025 TUS TABAN PUANLARI
27 Mayıs günü biten tercih başvuruları ardından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre en küçük ve en büyük puanlar da erişime açıldı. Paylaşılan sayısal bilgiler içerisinde ayrıca kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve boş kalan kontenjanlar da yer aldı.