"TYP 2023 kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR TYP ile okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alınacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar kapsamında İŞKUR aracılığı ile okul gibi yerlerde temizlik personeli olarak çalışan vatandaşlar TYP'ye kadro çıkacak mı merak ediyor. Peki, TYP 2023 kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR TYP ile okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alınacak mı?