"TYP 2023 kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR TYP ile okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alınacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar kapsamında İŞKUR aracılığı ile okul gibi yerlerde temizlik personeli olarak çalışan vatandaşlar TYP'ye kadro çıkacak mı merak ediyor. Peki, TYP 2023 kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR TYP ile okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alınacak mı?
TYP KADRO AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?
TYP kadro düzenlemesi için henüz son dakika gelişme bulunmamaktadır. Konu hakkında açıklama geldiği an detaylara yenişafak.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
TYP NEDİR?
Toplum Yararına Programlar kısaca TYP; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.