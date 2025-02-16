Hacı Bektaş-ı Veli'nin "İncinsen de İncitme" sözünü slogan olarak belirleyen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması bu yıl 12. kez düzenleniyor.

Ufka Yolculuk Sınavı ne zaman?

Türkiye'nin 81 ilinden yarışmacılara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan Ufka Yolculuk Sınavı şubat ayında gerçekleştirilecek. Anadolu'nun manevi önderlerinden, "Makalat" eserinin müellifi Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı ve düşüncelerinin tema olarak belirlendiği yarışmada her yaş grubundan katılımcı yer alabilecek.

Bugüne kadar 5 milyon 200 binden fazla yarışmacının katıldığı yarışma, bu yıl ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere dört kategoride düzenlenecek.

Ufka Yolculuk Yarışması 2025 tarihleri

Yarışma, çevrim içi olarak 15-16 Şubat 2025'te tek aşamada gerçekleştirilecek. Sınav belirlenen tarih ve koşullarda, www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden çevrimiçi ortamda yapılacak, internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden katılım sağlanabilecek. "Gerçek ödül bilgidir" felsefesiyle düzenlenen yarışmada, ilk 10'a giren yarışmacılara büyük derece ödülleri, ilk 300'e giren yarışmacılara ise çeşitli ödüller takdim edilecek.

Ufka Yolculuk Yarışması ödülleri







