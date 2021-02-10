Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? İşte ulusa sesleniş öncesi kulis bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan İl Kongrelerinde geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasında müjde olacağından bahsetti. Tüm Türkiye’yi heyecanlandıran bu konuşmada, “Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim” ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin ardından gözler bugünkü Ulusa Sesleniş konuşmasına çevrildi. Peki, Ulusa sesleniş saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “GÜZELLİKLER TAKDİM EDECEĞİM”

Bugün yapılacak ulusa sesleniş konuşmasında yeni müjdeler vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çarşamba (bugün) günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Görüntülü bir millete seslenişim olacak. İnşallah size birçok güzellikleri takdim edeceğim" ifadelerini kullandı.

ULUSA SESLENİŞ SAAT KAÇTA?

Bugün yapılacak ulusa sesleniş için Cumhurbaşkanlığı tarafından saat kaçta yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili takibimiz devam ediyor. Saat konusunda ayrıntılar haberimize eklenecektir.

Ulusa sesleniş canlı yayın başladığında hemen aşağıda yer alan TVNET canlı yayınından takip edebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Başkan Erdoğan'ın ulusa seslenişte açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken yazışma gruplarında, sosyal medyada ve kulislerde birçok tahmin yürütülüyor. İşte, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak” sorusu ile ilgili kulis tahminleri arasında yer alan konular:

AŞI

İlk olarak müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor.

Türkiye’de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

REFORMLAR

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklayacağı da konuşuluyor.

TESLA YATIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı müjde olarak, elektrikli araba üretimi ve Tesla'nın yatırım haberi olabileceğini ifade edenler de var.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye’nin uzay alanında izleyeceği yol haritasını açıklayan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile telefonla görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yapılması planlanan iş birliğine ilişkin hususlar ele alınmıştı.

ALTIN MADENİ-YENİ DOĞALGAZ REZERVİ

Kulislerde, Erdoğan’ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz’de yeni doğalgaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor.

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