Spor Toto 1. Lig 29. hafta son maçında Sakaryaspor evinde Eyüpspor’u konuk etti. Sakaryaspor zorlu rakibi karşısında maçtan 2-0 galip geldi. Goller dakika 16’ Kabongo Kassongo ve 42’ Çağlayan Menderes’ten geldi. Sakaryaspor oynadığı son 11 maçtan 10 galibiyet 1 mağlubiyet alarak ligde 52 puanla 4. sırada yer aldı. Eyüpspor 53 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Sakaryaspor - Eyüpspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.