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Ümraniyespor, yarın Konyaspor ile karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, yarın Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak. Maçın hakemi belli oldu. Ümraniyespor- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

09:40 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Süper lig

Süper lig

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Maçın ayrıntıları belli oldu.

ÜMRRANİYESPOR- KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniye Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Geride kalan 25 lig maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi alan HangiKredi Ümraniyespor, topladığı 22 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Son 4 haftada hanesine 8 puan yazdıran kırmızı-beyazlı ekip, rakipleriyle arasındaki puan farkını kapattı.

İstanbul temsilcisinde tecrübeli stoper Tomislav Glumac, ön libero Isaac Sackey ve sol kanat oyuncusu Valentin Gheorghe, kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, Arabam.com Konyaspor karşısında kart görmeleri halinde Yukatel Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında Konya'da oynadığı müsabakayı Konyaspor 1-0 kazanmıştı.




#Konyaspor
#Spor Toto Süper Lig
#Ümraniyespor
32 dakika önce
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