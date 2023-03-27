Üniversitelerde Bahar dönemi şu andan uzaktan eğitimler sürüyor. Nisan ayında yüz yüze eğitime açılabileceği konuşulan Üniversitelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Peki Üniversitelerde yüz yüze eğitim Nisan ayında başlayacak mı, Bahar dönemi uzaktan mı devam edecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan,

''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.

Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor." ifadelerini kullandı.

YÖK BAŞKANI AÇIKLADI

Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerdeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Nisan ayında hibrit eğitim seçeneğinin değerlendirileceğinin altını çizen Övar şunları aktardı:

"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.

Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"

ÜNİVERSİTELER NİSAN'DA AÇILACAK MI?

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" ifadelerini kullanmıştı.







