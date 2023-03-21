|
Reklam
Reklam
Gündem

YÖK Başkanı’ndan hibrit eğitim açıklaması: Şartlar elverişli olursa değerlendireceğiz

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından üniversiteler uzaktan eğitime geçme kararı almıştı. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin durumu hakkında bilgi verdi. Özvar, “Şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz” dedi.

15:51 . 21/03/2023 Salı
Diğer
YÖK Başkanı Erol Özvar

YÖK Başkanı Erol Özvar

İzmir’de düzenlenen Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda konuşan YÖK Başkanı Özvar, hibrit öğretim seçeneğine ilişkin, şartların elverişli hale gelmesi durumunda değerlendirileceğini bildirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir Ege Üniversitesinde düzenlenen 256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’na katıldı. 6 Şubat’ta 11 ili etkileyen depremin ardından üniversitelerin durumu hakkında bilgi veren Özvar,
“Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir”
diye konuştu.



#YÖK
#hibrit eğitim
#deprem
39 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.