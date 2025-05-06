Ulusal Staj Programı, üniversiteli gençlerin kamu kurumları ve özel sektördeki staj olanaklarından fırsat eşitliği ve liyakat ilkelerine uygun olarak faydalanmasını sağlamaktır. Yurt dışı ve yurt içinde eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri ile beraber yurt dışında yüksek lisans, doktora eğitimi alan adaylar da programdan faydalanabilecek. Peki, USP sonuçları ne zaman belli olur?

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları şubat ayında noktalandı ancakhenüz sonuçlara ilişkin açıklama yapılmadı. Ancak resmi sayfasında değerlendirme aşamasının devam ettiği ancak kısa süre içerisinde stajyer havuzunun iş verenlere açılacağı bildirildi.

ULUSAL STAJ PROGRAMI (USP) NEDİR?

Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda başlatılan ve yükseköğretim öğrencilerine fırsat eşitliği sunmayuı hedefleyen bir projedir. Bu bağlamda tüm kamu kurumlarının ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımıyla, üniversiteli gençlerin staj olanaklarından faydalanmasını sağlamayı ön görüyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMINDA (USP) ÜCRET ÖDENİR Mİ?

Ulusal Staj Programı kapsamında staj programlarını başarılı şekilde tamamlayan gençlere staj görülen kurum tarafından, staj bitiminin hemen ardından kanunda belirtildiği üzere ''asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde on beşinden aşağı ücret ödenemez” hükmü gereğince ücret ödemesi yapılır. Ayrıca program kapsamında öğrencilere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Sigorta öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından ödenir.

USP STAJ SÜRESİ NE KADAR?

Yükseköğretim stajlarının en az 20 iş günü olması önerlirken öğrenci, işveren ve üniversite arasında anlaşma sağlandığı takdirde staj süresi değiştirilebilir.

USP'DE SİZİ NELER BEKLİYOR?

Staj : Yükseköğretim öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları amacıyla bir kurumda/ işletmede yaptıkları mesleki çalışmadır.

İş Gölgeleme : Yükseköğretim öğrencilerinin, meslek ve iş hakkında bilgi ve tecrübe edinmesine olanak sağlayan kısa süreli ve gözleme dayalı öğrenme sürecidir.

Eğitim : Yükseköğretim öğrencilerinin kariyer gelişimlerini desteklemek için belirli konular üzerine ilgili kurumlar tarafından hazırlanan ve sunulan eğitim sürecidir.

USP'YE KİMLERBAŞVURABİLİR?