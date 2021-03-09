Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm full izle! TRT Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm öz izleme yayınlandı

Uyanış Büyük Selçuklu 24. Bölüm TRT ekranlarında yayınlandı. Son bölüm ile Melikşah ile arası giderek açılan ve onunla uzlaşmaz bir noktaya varan Tekiş, Melikşah’ı tahttan indirmekle sonuçlanabilecek her yola başvuracaktır. Devletin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal çalkantıyı bahane ederek Selçuklu Devleti’nin kurucu unsuru olan ve belkemiğini oluşturan Türkmen Beylerini Melikşah’a karşı etrafında birlik olmaya çağıracaktır. TRT’nin gözde tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 25. yeni bölüm fragman da yayınladı.

Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 24. SON BÖLÜM FULL İZLE

TRT izle ile Uyanış Büyük Selçuklu'nun 24. Bölüm izle seçeneğine ulaşmak çok kolay. Yapmanız gereken sadece aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Ardından açılan sayfada bölümü izlemek için üye olmanız istenecek. TRT izleye üye olmak için de doğrudan gmail ya facebook hesabınızı kullanabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra TRT’nin tüm dizilerini ve Uyanış Büyük Selçuklu'nun 24. Son bölüm izlemeyi ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz.

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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 24. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin resmi Youtube üzerinden de dizinin 24. bölümünü izleyebilirsiniz.

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Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm full izle!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 24. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 24. bölümüne Melikşah Sultan'ın "Söz bitecek, kılıçlar konuşacak" sözü damga vurdu. Kardeşi Tekiş beyle aralarına düşmanlık giren Melikşah Sultan, Tekiş'i öldürecek mi?

Melikşah'ın Hristiyanların kutsal mızrağını ele geçirmesi ve topraklarına sızan Haçlıları dize getirmesi İslam dünyasındaki itibarını arttırmıştır. Hasan Sabbah, Melikşah'ın yükselen saygınlığını yok etmek için Sencer'i kullanmayı planlamaktadır.

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Melik Tapar, annesiyle ilgili sırrı babasına açmak ister fakat Tacülmülk bunun iyi sonuçlar doğurmayacağını söyler. Melikşah Sultan, Sencer'in annesiyle ilgili Tacülmülk ve Terken Hatun'dan hesap sorar. Melikşah Sultan, Başulu Hatun ile ilgili sırrı öğrenecek mi?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 25. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME YAYINLANDI

TRT'nin en sevilen dizilerinden Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Dizinin yeni bölümüne ait ön izleme yayınlandı. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm ön izleme:

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TRT 1'İN YENİ DİZİSİ TEŞKİLAT REYTİNG REKORU KIRDI

Teşkilat dizisi geçtiğimiz pazar günü ilk 1. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin yayınlanan ilk bölümü reyting sonuçları listesini resmen yıktı geçti. Sosyal medyada diziye yüz binlerce övgü paylaşıldı. Dizinin yayınlanan 1. bölümünü ve 2. bölüm fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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