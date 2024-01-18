Ax-3 mürettebatının uzay yolculuğu neden ertelendi? Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderileceği yeni tarih

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu ertelendi. SpaceX, Axiom 3 uçuşunun ertelenme sebebi ve yeni tarihi merak ediliyor.

Uzay yolculuğu neden ertelendi?

SpaceX, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ABD yerel saatiyle 18 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.

Ax-3 mürettebatının uzay yolculuğu ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18 Ocak 00.49'da yapılacağı öğrenildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ertelemeye ilişkin açıklamada bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ertelemeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kacır, "ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 Türkiye saatiyle 00:49. Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi.



Hedeflenen fırlatma zamanı:

19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile)



Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor.



Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla… https://t.co/TxKmFAHeFp — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 17, 2024

Ekipte kimler var?

Axiom Space'in ISS'ye göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.







