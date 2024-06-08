Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen kurulda yönetmesi için Divan Başkanlığına Vefa Küçük seçildi. Kongrede konuşma yapmaya başlayan Aziz Yıldırım'ı Küçük "Benden söz almadan konuşmayın" diye uyardı. Bunun üzerine Aziz Yıldırım Vefa Küçük'e "Alırım. Sen orada seçilmeden oturdun" şeklinde yanıt verdi. Peki, Vefa Küçük kimdir?

VEFA KÜÇÜK KİMDİR?

Ahmet Vefa Küçük, Türk iş dünyasının ve hukuk camiasının önde gelen isimlerindendir. Nevşehir'de 13 Mart 1943'te doğmuştur. Vefa Lisesi'nde eğitim gördükten sonra 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş yaşamına atılmadan önce dört yıl boyunca Vefa Vakfı'nın başkanlığını üstlenmiştir.

Spor alanında da aktif bir rol oynamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak 1994-1998 yılları arasında yönetim kurulunda görev yapmıştır. 2015 yılında kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanı seçilmiş ve üç yıllık bir süre için görev almıştır. Bu göreve 2018 yılında yeniden seçilmiştir.

Dinamik Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Ahmet Vefa Küçük, iş dünyasındaki etkin rolüyle tanınmaktadır. 2022 yılında gerçekleştirilen yüksek divan kurulu başkanlık seçimlerinde ise yeni bir döneme geçiş yapmış, bu süreçte 799 oy almıştır.

"SEN ORADA SEÇİLMEDEN OTURDUN”

Başkan Ali Koç ve yönetiminde yer alan isimlerle tokalaşan Yıldırım, ardından konuşmanın yaptığı kürsüye geldi. Genel Kurul Divan Başkanlığına seçilen Vefa Küçük, Aziz Yıldırım’a “Benden söz almanız gerekmektedir” deyince, Yıldırım, “Ben alırım. Sen orada seçilmeden oturdun” şeklinde cevap verdi. Konuşmaların sürmesinin ardından Küçük, “Kürsü işgal edilmiştir, kürsüyü boşaltacağız. Aziz Başkan kürsüye kadar geldiğine göre kendisine 30 saniye konuşma hakkı tanıyalım, zaten başkan adayı olarak konuşacak” dedi.

Bu sözlerin ardından kısa bir açıklama yapan Yıldırım, “Burada Fenerbahçe’ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz ancak yapılan seçim gayri demokratik bir seçimdir. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen kalabilir isteyen ayrılır, hepinize teşekkür ederim” diyerek kürsüden indi ve arkadaşlarıyla birlikte stadı terk etti.







