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Ebe hemşireler kadroya alınacak mı?
Kamuda görev yapan 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi TBMM tarafından kabul edildi. Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanları kapsayacak düzenleme ile kadroya geçmek isteyen çalışanlar kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuruda bulunabilecek. Vekil ebe ve hemşireler de kadroya alınacak. Peki vekil ebe ile hemşirelerin kadroya geçişleri nasıl olacak?
Teklifle Sağlık Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapanların kadroya alınması da sağlanıyor. Buna göre açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacaklar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.
Kademe, derece hakkı olacak.
Unvan değişikliği sınavına katılabilecek.
Yönetici pozisyonunda görevlendirilebilecek.
Kurumlar arası yer değiştirebilecek.
Sözleşmenin yenilenmeme ihtimali olmayacak.
Eş durumundan tayin hakkı olacak.
Kullanılmayan izin sonraki yıla aktarılacak.
Ücretsiz izin, yemek ücreti hakkı olacak.
Harcırah, arazi tazminatı alabilecek.
Doğum sonrası işine dönebilecek.
Ebe Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL.
Ebe olmak için üniversitelerin Sağlık Fakültelerindeki Ebelik Bölümü (4 yıllık Lisans) mezunu olmanız şarttır. Ebe olma şartları arasında yalnızca mezuniyet yeterli olmasıyla birlikte sağlık alanında çalışabilecek soğukkanlı, dikkatli, yardımsever karakterlerde olmak gereklidir.
Özelde ebe olmak için yalnızca mezuniyet yeterli iken devlette ebe olmak için diğer memuriyet şartlarında olduğu gibi KPSS puanı gerekmektedir. Fakat sağlık sektöründeki hızlı gelişimler ve artan nüfus nedeniyle istihdam açığının yüksek olduğu bu branşta KPSS alım şartları/puanları çok düşüktür.
Ebeler yalnızca doğum değil kadın sağlığı ve aile için önemli bir vazife üstlenen sağlık personelleridir. Ebelerin görev tanımı ve sorumlulukları en genel hatlarıyla şu şekilde belirtilebilir;
Hasta bakım gereksinimlerini değerlendirmek ve planlamak,
Araba kazası, yanık, kalp krizi ve felç gibi acil tıbbi durumlarda anında bakım sağlamak,
İlaç ve serumları uygulamak,
Meslek profesyonelleriyle birlikte çalışmak
Operasyon öncesi ve sonrası hastaya bakım sağlamak,
Hasta bakımının, fiziksel aktivite ve uygun beslenmeyi içeren her yönüne dikkat etmek,
Hastaları tetkikler için hazırlamak,
Hastaların tıbbi öykülerini rapor etmek ve durumlarındaki değişiklikleri izlemek,
Hastaya, arkadaşlarına ve ailesine psikolojik ve manevi destek vermek,
Hastanın; kan basıncı, şeker, ateş ölçümlerini yaparak raporlamak,