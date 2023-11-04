"VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim yılı ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları, Ekim ayında sona ermişti. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları belli oldu mu?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023-2024 VGM BURS BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

2023-2024 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları sona erdi.

VGM ortaöğrenim bursu (ilkokul/ortaokul/ lise) başvuruları, 01 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında, yükseköğrenim bursu (önlisans/lisans) ve yabancı uyruklu öğrenci bursu başvuruları ise 20 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilan edilecek. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sonuçlar ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

''Genel Müdürlüğümüzce verilen ''Ortaöğrenim Eğitim Yardımları", ''Yükseköğrenim Bursları" ve ''Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları'' için 2023 – 2024 eğitim yılı burs başvuru dönemi sona ermiştir.

Ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak sorguya açılacaktır.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak olup başvuru sonuçları ile ilgili duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.''

VGM BURS SONUÇLARI 2023-2024 SORGULAMA EKRANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.

VGM burs sonuçları erişime açıldığında "vgm.gov.tr" adresinden "BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI" duyurusu gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.

T.C. KİMLİK NUMARASI

AD-SOYAD

DOĞUM TARİHİ

BABA ADI

2023-2024 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR - KAÇ TL?

VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2023-2024 eğitim/öğretim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1250,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.