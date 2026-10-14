09:00, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 17:22, 14/10/2026, Çarşamba
Kütahya'da 98 kilogram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 4 valizin içine gizlenmiş toplam 98,74 kilogram sentetik ecza ham maddesi (pregabalin) bulundu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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