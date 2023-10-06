WhatsApp Web giriş için haberimizde bulunan bağlantıları kullanabilirsiniz. WhatsApp’ta son yaşanan mesaj gönderimi probleminin ardından kullanıcılar WhatsApp Web’i denemeye başladı. Peki WhatsApp Web’e nasıl giriş yapılır? İşte WhatsApp Web giriş ekranı…

WhatsApp Nasıl İndirilir?

WhatsAppAndroid indir (Ayrıca Samsung için uygundur) linkine tıklayarak Android akıllı telefonunuza WhatsApp yükleyebilirsiniz. WhatsApp iPhone indir linkine tıklayarak iOS işletim sistemine cihaz cihazlarınıza uygulamayı yükleyebilirsiniz.





Uygulamayı yükledikten sonra telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Telefon numaranızı girdikten sonra bir doğrulama kodu tarafınıza gönderilecek bu kodu girdikten sonra arkadaşlarınız ile sınırsız bir şekilde mesajlaşabilirsiniz.Akıllı mobil cep telefonlarda bulunması gereken uygulamaların başında gelen WhatsApp'ı, WhatsApp indir adresinden ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz.





WhatsApp, artık ek bir uygulamaya gerek kalmadan bilgisayardan kullanılabilir hale geldi Bunun için yapmanız gereken http://web.whatsapp.com adresine girmek. Sistem tamamen tarayıcı üzerinden çalışıyor. Bu yüzden telefonumuzdan yönetmeye devam ettiğimiz WhatsApp'ı bilgisayarımızın ekranına yansıtabliyoruz. Yani telefonumuzda da WhatsApp'ı aktif olarak kullanıyor olmamız gerekiyor.





Bunun güzel tarafı, vaktinin çoğunu bilgisayarda geçirenler, telefonlarına bağımlı kalmadan mesajlaşabilecekler. Aynı zamanda telefon klavyesine göre daha hızlı yazılabilen bilgisayar klavyesinden yazma rahatlığına kavuşacaklar.





WhatsApp Web'i Çalıştıran Cihazlar Neler?





WhatsApp Web'in çalışabilmesi için ilk şart, Chrome tarayıcı kullanıyor olmanız. Yani Safari, Firefox, Opera gibi tarayıcı kulalnanların bu hizmetten yararlanması içim Chrome'a geçiş yapmaları gerekiyor. Onun dışında iOS cihaz kullanıcıları da bu hizmetten yararlanamıyorlar. Bunun sebebi, Apple'ın getirmiş olduğu platform kısıtlamaları. Yani iPhone kullanıyorsanız, şimdilik bilgisayarınızda WhatsApp kullanamayacaksınız.





Sorunsuz bir şekilde çalıştığı cihazlara bakacak olursak, Android, Windows Phone, BlackBerry ve Nokia'nın S60 tabanlı versiyonlarını sıralayabiliriz.





Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.





Android, Nokia S60 ve Windows Telefonda: Menu> WhatsApp Web'e gidin





iPhone'da:Ayarlar> WhatsApp Web'e gidin.





BlackBerry'de: Sohbetler> Menu> WhatsApp Web'e gidin.





BlackBerry 10'da: Ekranı yukarıdan aşağıya çekin> WhatsApp Web'e gidin.





Nokia S40'da: Ekranı aşağıdan yukarıya doğru çekin> WhatsApp Web' e gidin.





Telefondan gelen, bilgisayarınızın ekranındaki QR kodunu tarayın.





Telefonunuzda, WhatsApp Web'e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar'ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.









NOT: Telefonunuzdaki veri kullanımı ücretini azaltmak için WhatsApp Web kullanırken her zaman telefonunuzla bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı tavsiye ederiz.





WhatsApp Nasıl Kullanılır?





WhatsApp'ı indirmek ve yüklemek için yapmanız gerekenler; Telefonunuza uygulamayı App Store'den yükleyin. (Android telefon kullanıyorsanız Google Play'e girin) App Store'u açın ve sağ altta yer alan büyüteç işaretine tıklayın. Üstte gelen kutuya WhatsApp yazın ve gelen uygulama penceresinde Free yazan yeri tıklayıp telefonunuza indirin. Uygulamayı bulun ve açın. Kayıt olurken sizdene GSM telefonu numaranız soracak, girin ve sonra numaranıza SMS ile gelen kodu girerek hattınızı doğrulayın. Cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz. WhatsApp, iPhone dışında blackberry, Nokia ve Android tabanlı telefonlarda kullanılabiliyor. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden!





Whatsapp indirmek için hangi adımları takip etmeniz gerektiği konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun için sizlere farklı yollar göstereceğiz. Yapmanız gereken doğru yeri indirmeniz ve tablet yada telefonlarınıza yanlış yazılımlar yüklemekten kendinizi korumanız olacaktır. Sizler için WhatsApp indirmek her zaman güvenir olacaktır eğer sayfamızı takip ederdi okursanız watsap güvenli şekilde sayfanıza indirmeyi başaracaksınız Mobil Whatsapp indirmek için yapmanız gereken tablet yedek pil sinirden bu linki tıklayarak ilgili sayfaya yönlendirilmek olacaktır Programa onay vermeniz halinde indir yavaşlayacak küçük bir program olduğu için çok kısa sürede telefonunuza inecektir.Facebook kurmak için cep telefonu numaranız kullanıyor yani siz birine WhatsApp bilgilerinizi verdiniz de herhangi bir kullanıcı adı değil cep telefon veriyor olacaksınız.





WhatsApp'ı Android telefonlara indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.









WhatsApp'ı İOS telefonlara indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.













WhatsApp'ı Windows Phone telefonlara indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.









Diğer işletim sistemli telefonlara WhatsApp yüklemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz











