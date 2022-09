Kur’an’ın kalbi Yasin Suresi Türkçe oku Yasin Suresi ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in "Her şeyin bir kalbi vardır. Yasin Suresi Mekke’de inmiştir. İniş sırası 41, ayetsayısı 83’tür. Cin Suresi’nden sonra, Furkan Suresi’nden önce Mekke’de inmiştir. Sure adını iki harfte olan ilk ayetinden almıştır. Yasin Suresi, Kur’an’ın eşsiz hazinelerinden biridir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Yasin Suresi hakkında, “Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar." buyurmuştur. Yasin Suresi Türkçe okunuşu, Türkçe yazılışı ile okuma.

Abone Ol