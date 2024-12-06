2024-2025 eğitim yılı devam ederken, öğrenci, öğretmen ve velilerin merakla araştırdığı konulardan biri de Yerli Malı Haftası'nın tarihi. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası'nda neler yapılır?