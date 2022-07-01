Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu: ÖTV oranı yüzde kaç?

Yerli otomübil TOGG ile ilgili önemli bir gelişme gündeme geldi. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak Togg için çok önemli bir vergi avantajı adımı geldi. Meclis’te kabul edilen önergeyle, TOGG ÖTV oranları belli oldu. Peki, yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? ÖTV oranı ne kadar?

YERLİ OTOMOBİL TOGG İÇİN ÖTV ORANI BELLİ OLDU

Türkiye’nin otomobili TOGG’un yollarla buluşmasına az bir süre kala torba kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde çok önemli bir önerge kabul edildi. Kabul edilen önergeyle elektrikli otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı değiştirilirken, 700 bin TL’lik matrah getirildi. Buna göre, motor gücü 160 kW’ı, vergisiz fiyatı 700 bin TL’yi geçmeyen elektrikli otomobillerden alınacak vergi tutarı yüzde 10 olarak belirlendi. Aynı koşullarda vergisiz fiyatı 700 bin TL’yi aşan elektrikli otomobillerden alınacak ÖTV tutarı ise yüzde 40 oldu. Motor gücü 160 kW’ı geçen elektrikli araçlardan da 750 bin TL’yi aşmayanlar için ÖTV oranı yüzde 50, 750 bin TL’yi aşanlar için ÖTV oranı yüzde 60 olarak güncellendi.

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ÖTV NE KADARDI?

Kabul edilen önergeden önce, motor gücü 85 kW’ı geçmeyen elektrikli otomobillerden yüzde 10 oranında ÖTV alınıyordu. Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW’ı geçen elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı da yüzde 60 olarak belirlenmişti. Bu araçlarda herhangi bir matrah limiti yoktu. Düzenlemeyle birlikte, elektrikli araçlara da içten yanmalı araçlarda olduğu gibi matrah limitleri gelmiş oldu.

YERLİ OTOMOBİL TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanacak kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, Togg'un piyasaya çıktığı gün matrah değeri eğer 700 bin TL'nin altında kalırsa, perakende satış fiyatı yaklaşık 910 bin TL olacak.

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YERLİ OTOMOBİL TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak.