"YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlayacak, ne zaman sona eriyor? YKS (AYT-TYT) geç başvuru ücreti ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS için geç başvurular 5-7 Mart tarihlerinde kabul edilmişti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının mağduriyet yaşamamaları için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Peki YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlayacak, ne zaman sona eriyor? YKS (AYT-TYT) geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS 2. GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla yeni düzenlemeye gidildi.

Buna göre, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ikinci geç başvuru hakkı tanınırken, başvuruların 25-28 Mart tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurabilecek.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu tarihlerde başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

2024 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?