YKS SINAV YERLERİ 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, milyonlarca aday sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek olan sınav öncesi, ÖSYM'nin açıklayacağı yer bilgileri sınav hazırlıklarının en kritik aşamasını oluşturuyor. Adaylar, sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerine erişim tarihini bekliyor.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ederken, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. ÖSYM tarafından her yıl üç farklı oturumda gerçekleştirilen sınav için, adaylar sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına odaklanmış durumda. 2025 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025’te yapılacak. Adaylar, sınavdan yaklaşık 10 gün önce, yani 11 Haziran itibarıyla sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin AİS sisteminden erişime açılacak. Peki, sınav yerleri açıklanacak mı, hangi tarihlerde erişilebilir olacak? İşte detaylar...
YKS 2025 sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 21 Haziran saat 10:15'te başlayacak. Sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar saat 10:00'dan sonra alınmayacak. TYT sınavı 165 dakika sürecek.
Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav 10:15'te başlayacak. Sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara saat 10:00'dan sonra adaylar alınmayacak. AYT sınavı 180 dakika sürecek.
YKS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sınavdan 10 gün önce giriş belgelerinin ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor. YKS 2025 sınav giriş belgeleri ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar ÖSYM duyurusu sonrasında TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilecek.
2025 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.