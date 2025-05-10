YKS SINAV YERLERİ 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ederken, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. ÖSYM tarafından her yıl üç farklı oturumda gerçekleştirilen sınav için, adaylar sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına odaklanmış durumda. 2025 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025’te yapılacak. Adaylar, sınavdan yaklaşık 10 gün önce, yani 11 Haziran itibarıyla sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin AİS sisteminden erişime açılacak. Peki, sınav yerleri açıklanacak mı, hangi tarihlerde erişilebilir olacak? İşte detaylar...