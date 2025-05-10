Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YKS SINAV YERLERİ 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

YKS SINAV YERLERİ 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

13:1310/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, milyonlarca aday sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek olan sınav öncesi, ÖSYM'nin açıklayacağı yer bilgileri sınav hazırlıklarının en kritik aşamasını oluşturuyor. Adaylar, sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerine erişim tarihini bekliyor.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ederken, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. ÖSYM tarafından her yıl üç farklı oturumda gerçekleştirilen sınav için, adaylar sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına odaklanmış durumda. 2025 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025’te yapılacak. Adaylar, sınavdan yaklaşık 10 gün önce, yani 11 Haziran itibarıyla sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin AİS sisteminden erişime açılacak. Peki, sınav yerleri açıklanacak mı, hangi tarihlerde erişilebilir olacak? İşte detaylar...

YKS 2025 SINAV TARİHLERİ

YKS 2025 sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 21 Haziran saat 10:15'te başlayacak. Sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar saat 10:00'dan sonra alınmayacak. TYT sınavı 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav 10:15'te başlayacak. Sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara saat 10:00'dan sonra adaylar alınmayacak. AYT sınavı 180 dakika sürecek.

Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı 22 Haziran saat 15:45'te başlayacak. 15:30'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar alınmayacak. YDT sınavı 120 dakika
sürecek.
YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sınavdan 10 gün önce giriş belgelerinin ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor. YKS 2025 sınav giriş belgeleri ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar ÖSYM duyurusu sonrasında TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

#YKS sınav yerleri
#YKS
#2025 YKS sınav yerleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dokunduğun her yer şok mu veriyor? Statik elektriğin gizemi ve çözüm yolları nelerdir?