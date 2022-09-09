YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı | ÖSYM 2022 YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Ağustos’ta uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YÖKDİL sınavının sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ya da mobil uygulamalarından aldıkları puanı görüntüleyebilecek. Adaylara bunun dışında herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2022-YÖKDİL/2 Sınav Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/i4msvhq7dW pic.twitter.com/GLzkLDoMTs — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 9, 2022

YÖKDİL CEVAP KAĞITLARI YAYINLANDI MI?

YÖKDİL sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir.

REKLAM

YÖKDİL SORU VE CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME