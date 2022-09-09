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YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı | ÖSYM 2022 YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı

YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 16 Eylül'de açıklanacağı duyurulan YÖKDİL/2 sonuçları bir hafta erken erişime açıldı. Adaylar, 2022 YÖKDİL sonuç sorgulama sayfasını sorguluyor. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları öğrenilebiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA: 2022 YÖKDİL/2 sonuç ve cevap kağıdı görüntüleme ekranı (ais.osym.gov.tr)
YÖKDİL/2 sonuçları 2022

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Ağustos’ta uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YÖKDİL sınavının sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ya da mobil uygulamalarından aldıkları puanı görüntüleyebilecek. Adaylara bunun dışında herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YÖKDİL CEVAP KAĞITLARI YAYINLANDI MI?

YÖKDİL sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir.

YÖKDİL SORU VE CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME

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