YOUTUBE PREMİUM fiyatı ne kadar, nasıl alınır? Youtube Premium ne işe yarar?

YouTube, kullanıcıların videolarını yüklemesini, diğer kullanıcılarla içeriklerini paylaşmasını ve çevrimiçi video topluluğuyla etkileşime geçmesini sağlayan en popüler platformlardan bir tanesi. Reklamsız ve çevrimdışı videoları indirme gibi özellikler sunan Premium üyeliğinin fiyatının ne kadar olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, YouTube Premium üyeliği ne kadar, nasıl alınır? İşte detaylar.

YouTube Premium Nedir?

YouTube Premium, dünyanın en büyük ve popüler video izleme platformu olan YouTube’da izleme deneyiminizi geliştirmeyi vaat eden bir abonelik hizmetidir. Bir diğer anlamıyla YouTube Premium, YouTube platformunun ücretli abonelik sistemidir.

YouTube Premium, 2014 yılından beri kullanıcılara hizmet vermektedir. Bu hizmet ilk olarak 2014’te Kaliforniya’da Music Key olarak başlatıldı. Hizmet, Music Key olarak başladığında sadece YouTube ve Google Play Music’teki katılımcı şirketlerdeki müzik videolarını reklamsız bir şekilde akışında göstermişti.

Daha sonra hizmet, düzenlemelere gitti ve 2015 yılında YouTube Red olarak yeniden başlatıldı. Başlarda sadece müzik içeriklerini barındıran bu hizmet, YouTube Red olduktan sonra platformun videolarına da reklamsız bir erişim sunacak şekilde genişledi.

Bu hizmet 2018 yılında ise YouTube Premium adını aldı. YouTube Premium adını alan bu hizmet, bir süre sonra içeriklerinin bir kısmına reklamlar da eklemeye başladı. YouTube’un ücretsiz sürümünde bilindiği üzere reklamlar yer almaktadır.

Bunun yanında platformun bütün özellikleri, ücretsiz sürümünde bulunmamaktadır. Şirket ise platformun bütün özelliklerinden faydalanmak için Premium hizmetini ortaya çıkarmıştır.

YOUTUBE PREMİUM NE İŞE YARAR?

Reklamsız video izleme: YouTube Premium abonesi olarak, videoları reklamlar olmadan kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Videoların başında, ortasında veya sonunda çıkan reklamlarla uğraşmanız gerekmez.

Çevrimdışı videoları indirme: YouTube Premium ile videoları Wi-Fi bağlantısı üzerinden indirerek, internet erişimi olmadan çevrimdışı olarak izleyebilirsiniz. Bu özellik, seyahat ederken veya internet bağlantısı zayıf olduğunda kullanışlıdır.

Arka planda video oynatma: YouTube Premium, uygulamayı arka planda çalıştırmanıza olanak tanır. Bu sayede, videoları izlerken uygulamadan çıktığınızda veya telefonunuzun ekranını kilitleyip başka bir uygulamaya geçtiğinizde, videoyu durdurmanıza gerek kalmadan sesli olarak devam eder.

YouTube Müzik Premium: YouTube Premium aboneleri aynı zamanda YouTube Müzik Premium'a da erişim sağlar. Bu, YouTube Müzik uygulamasında reklamsız müzik dinleme, çalma listeleri oluşturma ve çevrimdışı müzik indirme imkanı sunar.

YouTube Originals: YouTube Premium, özel YouTube Originals içeriklerine erişim sağlar. Bu, orijinal diziler, filmler, belgeseller ve diğer özel içeriklerin bulunduğu platformdaki özel yapımlara erişim sağlamanızı sağlar.

YOUTUBE PREMİUM FİYATI NE KADAR, NASIL ALINIR?

Yeni zamla birlikte YouTube Premium’un öğrenciler için aylık ücreti 19,49 TL şeklindedir. Bu hizmetin aile üyeliğinin aylık ücreti ise 59,99 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Standart bir Premium üyeliğinin aylık ücreti ise 29,99 TL şeklindedir. Bunun yanında hizmetin yıllık ücreti ise 299,99 TL olarak belirlenmiştir. Siz de YouTube Premium abonelik link için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

YouTube Premium Bireysel Fiyat - 29,99 TL/aylık - 299,99 TL/yıllık

YouTube Premium Aile Fiyat - 59,99 TL/aylık

YouTube Premium Öğrenci Fiyat - 19,49 TL/aylık

YOUTUBE MUSİC PREMİUM FİYAT 2023

Şirketin sunduğu bir başka hizmet ise YouTube Music oluyor. Premium aboneliğine dahil olsa da yalnızca Music aboneliği almak da mümkün. YouTube Music hizmeti ile binlerce şarkıyı çevrimdışı ya da online bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Diğer yandan yeni zamla birlikte YouTube Music Premium aylık üyelik ücreti 20,99 TL’dir. YouTube Music Premium aile planının aylık ücreti 34,99 TL, öğrenci planının aylık ücreti ise 10,49 TL şeklindedir. Bunun haricinde YouTube Music hizmetinin yıllık üyelik ücreti ise 229,99 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.

YouTube Music Premium Bireysel Fiyat - 20,99 TL/aylık - 229,99 TL/yıllık

YouTube Music Premium Aile Fiyat - 34,99 TL/aylık

YouTube Music Premium Öğrenci Fiyat - 10,49 TL/aylık

YOUTUBE PREMİUM NASIL ALINIR?

Milyonlarca şarkıyı ve müzik videosunu reklamsız dinlemek veya izlemek için YouTube Premium üyesi olun. Sevdiğiniz içerikleri indirerek internet bağlantısı olmadan da dinleyebilir veya izleyebilirsiniz.

YouTube Premium'a kaydolmak için:

youtube.com/premium adresine gidin. Koşulları karşılıyorsanız deneme sürenizi başlatın. Aksi durumda, YouTube Premium Üyesi Ol'u tıklayın.

Dilediğiniz zaman youtube.com/paid_memberships adresini ziyaret ederek üyeliğinizle ilgili ayrıntılı bilgilere göz atabilirsiniz.







