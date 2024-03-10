Ramazan ayı, İslam dininin beş şartından biri olan orucun tutulduğu kutsal bir aydır. Ramazan, bereket, mağfiret ve manevi arınma ayı olarak kabul edilir. İmsakiye, Ramazan-ı Şerif süresince her gün için iftar ve sahur vakitlerini gösteren bir tablodur. Ayrıca imsak, güneş, öğle, ikindi ve yatsı namazı vakitlerini de içerir. Yozgat

sayesinde Yozgat'ta iftar saati kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorusunun cevabı öğrenilmekte. Ramazan imsakiyesi 2024 ile Yozgat imsak, sahur vakti, iftar akşam ezan saati günlük olarak takip edilmekte. Peki Yozgat için imsak, sahur vakti saat kaçta? İşte 2024 Yozgat imsakiyesi...