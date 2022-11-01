TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı gerçek bir hikaye mi?

Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemdeki yerini aldı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yeni yapımın gerçek hikaye mi uyarlama mı olduğu en çok merak edilenler arasında. Peki, Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir, hikaye gerçek mi, yaşanmış bir hikaye mi? İşte detaylar...

TRT1 YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT1 Yürek Çıkmazı dizisi ilk bölümü 1 Kasım Salı günü saat 20:00'de yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

Cennet Tekin'in hayatındaki gerçekleri duyuramadığı, ölümünden sonra bir mektuba tüm çaresizliğini sığdırdığı acı çığlıklar bir bir yankılanacak.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

TRT1 ekranlarında izleyicilerle 1 Kasım Salı akşamı buluşacak olan Yürek Çıkmazı dizisinin çok sert bir hikayesi var. Atike Hınçlıer’in aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin fragmanları yayınlandıkça da çok etkili bir yapımın gelmekte olduğu anlaşılıyor.

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YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yürek Çıkmazı dizisi Konya’da çekilmektedir. Dizide anlatılan hikaye Konya’nın Derbet köyünde yer almaktadır.

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI

Ayça Bingöl – Cennet

İrem Helvacıoğlu – Zeynep

Alp Navruz – Halil

Mesut Akusta – Yılmaz

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek