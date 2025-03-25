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Kış lastiği uygulaması için geri sayım! Ne zaman sona erecek?

Kış lastiği uygulaması için geri sayım! Ne zaman sona erecek?

Tuğba Güner
14:2325/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kış lastiği
Kış lastiği

Her yıl 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması bu sene için bitiyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için zorunlu tutulan uygulamanın bitiş tarihi ile Ramazan Bayramı aynı günlere denk geliyor. Lastikçiler, sürücülerin yoğunluk yaşamaması için işi son güne bırakmamalarını ve kıştan çıkan arabaların kontrol edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Peki, 2025 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?

Ramazan bayramı ile kış lastiği uygulamasının sona ermesi aynı tarihe denk geliyor. Lastikçiler sürücülere bayram yoğunluğu öncesi erken önlem almayı tavsiye ederek lastik değişimlerini son güne bırakmamalarını öneriyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Şahsi araçlarda da tavsiye edilen kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlar ve 1 Nisan'da sona erer. Buna göre kış lastiği takma süresi 1 Nisan 2025'te bitecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindekilerin yanı sıra kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastikleri ile seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacaklar da "kış lastiği" olmak zorunda.

Yılın başında güncellenen tutara göre kış lastiği takmama cezası 5.856,88 TL oldu.


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